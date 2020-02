12 regalos originales para San Valentín por menos de 25 euros

Para el amor de tu vida en este momento: desde tu chica o tu chica... a tu mascota fiel. ¡El amor está en el aire!

C. H. | Woman.es

El 14 de febrero se celebra San Valentín, ese fecha amorosa, dulce y rociada por flechas de Cupido. Y que a muchas parejas les gusta celebrar con regalos, cenas especiales, pequeños detalles o, simplemente, miradas a los ojos y confesiones románticas (y aquí están las frases que despertaron más sentimientos en las redes hace doce meses).

Las flores es uno de los regalos clásicos para el Día de los Enamorados y, por lo general, una apuesta preciosa y segura. Pero si prefieres variar y hacer un pequeño detalle original para este día que busque la sorpresa o la sonrisa, tenemos una selección de regalos originales y, además, 'low cost', porque cuestan menos de 25 euros. Es decir, buenos, bonitos y baratos. Una manera de acordarte de quien quieres de forma divertida y no aparatosa. Y que valen para él, para ella, para ti (porque tú vales mucho) o para tu mascota favorita. ¡Porque solo tú puedes saber con quién quieres compartir ese día!

Echa un vistazo a nuestra selección de regalos para San Valentín:

1. Para amantes del aguacate y la 'real food'

¿Tu pareja se hace llamar 'real fooder', se encomienda a un tal Carlos Ríos y huye cuando escucha la palabra 'ultraprocesados'? Seguro que, entonces, los aguacates son una de sus últimas obsesiones. Y este regalo, un sueño que cabe en cualquier lugar: un kit de jardinería para cultivar un aguacate (10,95 euros). Si los kit de cultivo con talante urbanita te interesan, hay también versiones para sembrar hierbas aromáticas con albahaca, orégano, cebollino y perejil (19,02 euros).

2. Para amantes del 'fast food'... y los calcetines

Tanto para él, como para ella (pero solo si fans de los calcetines atrevidos y locuelos). Vienen cuatro pares en una caja (24,99 euros).

3. Para que tu amor brille con luz propia

Letrero de neón superdecorativo con la palabra Love y válido para carpas, habitaciones, bares, etc. Se puede colocar sobre una mesa o colgar de la pared. Precio: 14,43 euros.

4. ¿A qué huele el amor?

Caja de baño color oro para un baño perfumado con almizcle y flores. 8 piezas (gel de ducha, loción para el cuerpo, body scrub, cristales de baño, etc). Precio: 19,90 euros.

5. Una taza para sentirte como una princesa

Desayunos rosas y empoderadores. Taza de You are the princess. Precio: 11,99 euros.

6. Para acordarte del amor en el trabajo

Muy práctico: fiambrera 'Hello lovely piña' con envase de bambú, de 19 centímetros. Precio: 12,54 euros.

7. Una joya unisex (y chunky)

Ya tenemos chunky sneakes y ahora no puede faltar en nuestro joyero (ni en el de ellos) un collar 'chunky'. ¿Y si la compartís? Esta cadena de eslabones tipo cubanos está chapada en oro y lista para dar a nuestro look un aire muy urbano. Precio: 24,89 euros.

8. Si tu mascota es tu gran amor

Porque ellos se merecen lo mejor. Cojines Welim para gatos y perros con forma de corazón en distintos colores. Un juguete suave para perros y gatos. Precio: 17,19 euros.

9. Para l@s muy golos@s

Para aquellos que el amor les sabe dulce. Caja de regalo de golosinas con forma de corazón con tres capas de chuches (90 golosinas). Precio: 19,99 euros.

10. Muy íntimo

Sí, los succionadores de clítoris revolucionaron los cargamentos de los últimos Reyes Magos, especialmente con los modelos Satisfyer Pro II y el Lelo Sona. Aunque estos siguen siendo, a día de hoy, los más cotizados, hoy se extienden a otras marcas y usos. Como por ejemplo, el succionador de clítoris Fovel (20,00 euros), que imita el efecto del sexo oral.

11. La versión masculina del Satisfyer

El éxito de los succionadores femeninos ha tenido otras consecuencias: las búsquedas de 'masturbadores masculinos' en internet se han multiplicado, según ha detectado Lelo, el conocido fabricante de juguetes eróticos. Entre los más vendidos figuran el Satisfyer Masculino, para utilizar solo o en pareja. Su precio es de 24,68 euros.

12. Una caja explosiva de sorpresas

Para sorprender y enamorar: un regalo multiusos que sirve como un original álbum de fotos (puedes colocar cerca de 100 fotografías de diferentes tamaños en los 20 compartimentos de la caja mayor). Puede servir, además, para ocultar regalos sorpresa como anillos, relojes, collares u otros artículos, que pueden ir guardadas en la caja pequeña. Cuando está empaquetada, forma una caja perfecta. Precio: 11,99 euros.