20 regalos originales (por menos de 20 euros) que harán muy feliz a tu amigo invisible

¿Buscando el regalo perfecto? Sea como sea tu amigo invisible (amante de la fotografía, cocinillas, viajero, cervecero...) aquí encontrarás las mejores ideas para hacerle sonreír... sin que el bolsillo lo note demasiado.

SILVIA VÁZQUEZ | WOMAN.ES

Con la Navidad a la vuelta de la esquina, es muy probable que, un año más, tu grupo de amigos, tu familia o tus compañeros de trabajo te hayan propuesto jugar al amigo invisible... ¿y tú no tienes ni idea de qué regalar? ¡Tranquila! En Woman.es acudimos a tu rescate con 20 ideas (originales, bonitas y, muy importante, 'low cost') para que quedes como una reina con tu amigo invisible, sea cual sea su personalidad, con un regalo por menos de 20 euros. ¡Toma nota!

1. El experto en fotografía

Un revelado de estilo retro y un 'packaging' navideño en el que guardar vuestros mejores recuerdos conquistará, seguro, al fotógrafo del grupo. En Cheerz tienen una gran variedad de opciones: además de las clásicas polaroid, hay imanes, calendarios, álbumes... todos ellos personalizables y con precios muy asequibles. Esta cajita es la 'Cheerz Box de Navidad', y puedes conseguirla a partir de 15 euros.

2. La amante del vino (y del 'brilli brilli')

Los brindis navideños tendrán un 'brilli brilli' especial con estas copas metalizadas con mensaje ("En plan, tía" y "O sea, tía") de La Vecina Rubia. Cada una de ellas se vende por 12,95 euros en Tan Tan Fan.

3. El viajero

Si tu amigo invisible es un auténtico trotamundos, después de esta complicado 2020 estará deseando planear sus próximas escapadas. Nada como hacerlo con este globo terráqueo con mapamundi, decorativo y precioso, de Maisons du Monde (17,99 euros).

4. La que siempre compra flores

Si su casa está repleta de jarrones y macetas, le encantarán estos ramos con flores preservadas de temporada de Lucía Be porque se mantienen intactos para siempre. Puedes elegir un modelo en concreto o, más divertido, optar por que sea sorpresa. ¿El precio? 15 euros.

5. La gurú 'beauty'

Cualquier fan del maquillaje suspirará por los cofres navideños que ha preparado Benefit para estas fiestas. El pack 'Pick-Ups' es el más económico de la marca, contiene el primer 'The Porefessional Hydrate', la máscara de pestañas 'Badgal Bang!' y el tinte líquido para mejillas y labios 'Benetint' (todos en formato mini) y cuesta 19,99 euros en Sephora.

6. El 'realfooder'

Iniciarse en el mundo de la agricultura es un buen propósito de año nuevo para tu amigo el urbanita que desde que descubrió la comida real pasa de azúcares y ultraprocesados. Este kit de siembra 'Mi primer huerto', de Gastrojardín, cuesta 19,95 euros en El Corte Inglés, contiene albahaca, rabanitos, acelgas baby y zanahorias y además, puede ser un gran regalo también para los más pequeños de la casa.

7. La manitas

Si después del confinamiento tu amiga invisible ya se ha pasado los mandalas, los libros de colorear para adultos y las acuarelas; el siguiente nivel es este kit de bordado para principiantes de Gotone, que vale 18,49 euros en Amazon. Incluye cuatro prendas de bordado con patrón floral, dos aros de bambú, hilos de color y varias agujas de bordado para iniciarse en el apasionante mundo del punto de cruz o el 'punch needle' (en plena tendencia)

8. La que nunca superó el final de 'Friends'

En todo grupo hay un incondicional de 'Friends' que sigue viendo en bucle los capítulos, aunque se sepa los diálogos de memoria. Es el momento de decirle eso de 'I'll be there for you' y regalarle este marco para la mirilla de la puerta inspirado en el del piso de Monica que la marca Opret vende por 19,88 euros en Amazon.

9. El deportista

Tanto si es un apasionado del 'gym' desde siempre como si se enganchó al 'fitness' en plena cuarentena, regalarle una suscripción a un gimnasio 'online' para entrenar desde casa puede ser una gran idea. Por ejemplo, en Better Naked Club -la plataforma de entrenamiento que ha creado Paula Ordovás- ofrecen el plan 'Pearl Peach', por 19,99 euros al mes, con vídeos de entrenamientos semanales y precios especiales para otras sesiones, masterclass, recetas y tips.

10. El que comparte el gel hidroalcóholico

Cuidarse (y lavarse) las manos nunca había sido tan importante... y con el kit 'Stargazing Soap Stack', de Lush, además, nunca había sido tan bonito y apetecible. Incluye dos jabones de aroma cítrico ('Baked Alaska' y 'Shooting Stars') y un envoltorio con una toalla tenugui de algodón con el estampado 'Stargazing' por 17,50 euros.

11. El que gana sea cual sea el juego de mesa

Juega tus cartas, presta atención a sus formas y colores... ¡y lucha por conseguir el tótem! Así funciona el Jungle Speed, un top ventas de Zygomatic que asegura risas, piques (y, quizás, algún que otro moratón) por 19,95 euros (disponible en El Corte Inglés).

12. El cantante... de ducha

Es un hecho: nos encanta escuchar música bajo el agua y cantar a pleno pulmón mientras nos enjabonamos. ¿Y quién no sueña con darle al play a una lista de reproducción relajante y prepararse un spa casero en la bañera? Ahora tu amigo invisible podrá hacerlo con sus canciones preferidas gracias a este altavoz 'waterproof' con bluetooth con forma de rosquilla, de Mr. Wonderful, 19,99 euros.

13. La que tiene mil agendas, planificadores y estuches

El mundo de la papelería es extenso, maravilloso y no deja de sumar adeptos. Para todos ellos, los sets con adhesivos, clips y bolígrafos especiales son un 'regalazo'. Este de Ígor enamorará a los fans de Disney y cuesta 16 euros.

14. El que adora los calcetines divertidos

¿Crees que regalar calcetines está pasado de moda? Eso es porque no conoces marcas tan divertidas como UO, que cada temporada sacan diseños de lo más originales. Este año, además, proponen paquetes listos para tu amigo invisible, por 17,99 euros; como este, que incluye una bolsa de tela con la frase 'Hola, soy tu amigo invisible', unos calcetines 'Houston, que le den a los problemas' y llavero con forma de astronauta 'Pisa fuerte y deja huella'.

15. La cocinillas

Los meses de encierro nos han hecho más atrevidos entre los fogones... y parece que Inditex quiere que el ritmo continúe. Al menos, eso deducimos de este kit de repostería, ideal para hacer 'cupcaker' y galletas de mantequillas, que se vende en Stradivarius por 12,99 euros. ¡Delicioso!

16. La 'potterhead'

¿Tu amiga invisible sigue esperando su carta de Hogwarts? Entonces le encantará probar estas cervezas de mantequilla (sin alcohol ni gluten) recién traídas del Caldero Chorreante. El mejor brindis para fans de la saga mágica de Harry Potter gracias a Taste of America, que puedes conseguir por 12,95 euros en El Corte Inglés.

17. La diseñadora

¿Conoces la técnica del 'tie-dye'? Consiste en customizar una prenda con tinte de colores, anudando y retorciendo el tejido, para crear formas piscodélica y explosiones de color muy setenteras y a la última esta temporada. Si tu amiga invisible es una experta en moda, lo sabrá y disfrutará mucho con este kit de Kikkerland para hacer dos mascarillas con esta técnica, que cuesta 12,95 euros en El Corte Inglés. (¡Ojo! No estas mascarillas de algodón no están homologadas, pero son divinas para acompañar a una quirúrgica).

18. El 'eco'

Por cuestiones de espacio, reciclar vidrio en casa no siempre es fácil. Sin embargo, estos iglús en tamaño mini de Ecovidrio solucionan el problema por 19,95 euros. Además, con este regalo no solo estarás cuidando el medio ambiente, también estarás poniendo tu granito de arena en mejorar el mundo ya que los beneficios de sus ventas se destinan a organizaciones benéficas.

19. El maestro cervecero

Hoy en día en internet puedes encontrar todo tipo de propuestas para hacer tus propias bebidas (vino, ginebra...) desde casa; y este pack de la marca Brooklyn Brewshop para crear una cerveza artesanal es uno de los más vendidos en El Corte Inglés (19 euros). Incluye todos los ingredientes necesarios para que tu amigo invisible cree 3,8 litros de tu propia cerveza casera ¡y te aseguras la invitación a su cata de degustación!

20. La artista

¿Has oído hablar del ‘lettering’? Se trata de una técnica para dibujar (que no escribir) letras y palabras y convertir cada frase en una pequeña obra de arte. Además de esta guía de caligrafía moderna y 'lettering' para principiantes (de June & Lucy, 7,99 euros en Amazon), puedes completar el regalo para tu amigo invisible con rotuladores, pinceles o un cursillo de caligrafía.