Muere el cantante real de Milli Vanilli a los 66 años por Covid-19

El que fuera una de las voces más sensuales del dueto, ha fallecido, según ha informado su hija.

Clara Hernández

Apenas conocíamos su rostro y muy poco su nombre, John Davis, pero este cantante con una de las voces más sensuales de finales de los 80 resonó en todos los tocadiscos de la época mientras entonaba los hits de Milli Vanilli, el dueto que se convirtió entonces en rey de pistas y radiofórmulas, ganador de un Grammy, seis discos platino en EE UU y disco de Oro en Alemania por temazos de pop con sabor a R&B como 'Girl you know it's true'. ¡La bomba!

La razón por la que apenas conocemos a John Davis, pese a protagonizar uno de los fenómenos musicales de finales del siglo XX, es de sobra conocida por los seguidores de Milli Vanilli y los jóvenes que corrieron a comprar sus discos y que repasaron una y mil veces el videoclip 'Girl I'm Gonna miss you', que hoy ostenta 159 millones de visualizaciones en YouTube y que regalaba una estampa memorable: a las supuestas estrellas de este dueto, el alemán de origen afroamericano Rob Pilatus y el francés-caribeño Fab Morvan, de bíceps y axilas perfectos, rizos surferos y barbillas apolíneas, navegando en un velero entonando una balada íntima y profunda (tan profunda como los ojos de sus dos protagonistas, los de uno de ellos de color azul mar).

Y hemos dicho "supuestas estrellas de ese dueto" porque, como luego fue sabido, Pilatus y Morvan solo ponían sus cuerpos espléndidos y una técnica de playback depurada al proyecto, ya que los que realmente cantaban las canciones, entre bambalinas, eran otros, entre ellos, John Davis, que hoy ha fallecido, a los 66 años, a causa del Covid-19, según ha informado su hija, Jasmin.

"Mi padre ha fallecido esta tarde a causa del coronavirus", ha compartido en internet, "él hizo a mucha gente feliz con su risa y sus sonrisas, su espíritu feliz, su amor y, especialmente, su música. Él dio tanto al mundo. Por favor, denle su última ronda de aplausos. Le echaremos de menos".

Tras haber tenido un Grammy en sus manos y luego perderlo (la organización retiró el galardón a Milli Vanilli cuando se supo que quienes se suponían que cantaban en la formación no solo no sabían afinar, sino que prácticamente no sabían inglés pese a cantar en ese idioma), y pasado el escándalo que terminó con la banda, John Davis trató de formar un nuevo grupo con otro de los cantantes que prestaban su voz al proyecto Milli Vanilli, pero nunca obtuvo el éxito que había logrado escondido tras el rostro de Rob Pilatus (quien murió en 1988, a la edad de 32) y de Fab Morvan.

Después, John Davis se embarcó en distintos proyectos musicales, hasta su muerte.

Descanse en paz.