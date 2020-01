Más allá de ‘La Isla de las tentaciones’, Mónica Naranja triunfa con Gloria Trevi y un tema explosivo contra el acoso

Además de presentar uno de los formatos más adictivos de la televisión, se ha colado en nuestras 'playlists' con un tema, 'Grande', que hay que pararse a escuchar (y un vídeo que hay que ver).

Clara Hernández | Woman.es

Puede que 'La isla de las tentaciones', el insólito reality de parejas que pone a prueba la unión de estas y que emiten Telecinco y Cuatro (y que, además, se ha convertido en una de las sensaciones del momento con cuotas de audiencia de 20%) sea actualmente el proyecto más popular de Mónica Naranjo, su flamante presentadora. Sin embargo, sería una pena que el éxito de ese programa robara la atención a otros de los trabajos de la artista, especialmente si se trata de asuntos tan luminosos, exuberantes y con un mensaje tan importante como su última colaboración musical con la diosa de la música de baile mexicana Gloria Trevi.

Para empezar, cualquier cosa que involucre a las dos divas promete echar chispas y ráfagas doradas de energía eléctrica. Y esto lo cumple tanto con el tema, titulado 'Grande' (como no podía ser menos), como con el vídeo (imperdible), donde aparecen una Mónica Naranjo y una Gloria Trevi fastuosas, de párpados radiantes y cegadores en clave 'Euphoria' angelical y generosas dosis de iluminador facial.

Sin duda, se trata de dos de las mujeres que capaces de derrochar más fuerza sobre el escenario mientras, en este tema, regalan miradas seductoras y desafiantes a la cámara, agitan sus uñas infinitas, se ponen coronas de diosas y proclaman con sus chorros de voz consignas 'woman power', de mujeres "grandes" que ya no se amilanan, como dice su letra.

"Me diste un golpe, y luego dos, y luego me llevaste al borde / te burlaste porque te creías enorme / y pensé, algún día creceré", reza una de las estrofas de la canción, que habla de recuperación (" De mis cenizas, de mis trozos rotos (...) puse un pie, me paré, me elevé".

El texto también se refiere al hecho de sentirse empoderada e inmensa: "Rica, dura, fuerte y poderosa, reina que ya porta su corona". Incluso una diosa, indica el tema, que no ahorra en adjetivos como "suprema, diva, regia y glamurosa".

Todo ello adornado con vestidazos y efectos difíciles de olvidar, y con estas dos mujeres al frente a quienes parece que es imposible pararlas y nada se les pone por delante.

Hace dos años, Mónica Naranjo celebró con un desnudo integral en redes su recién contraída soltería y ha dejado pruebas claras de que siempre escoge el camino que siente, "no el establecido", según nos confesó en una entrevista.

Ahora, atraviesa por un buen momento profesional y personal, algo que ha confirmado en redes. "¡Gracias, vida!", ha resumido junto a una fotografía con Gloria Trevi.