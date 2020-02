'Mujer al borde del tiempo', el otro 'Cuento de la criada'

Por fin llega a España 'Mujer al borde del tiempo', de Marge Piercy. Si las novelas feministas distópicas son lo tuyo, no te la puedes perder.

Un sistema opresor que controla el sexo de la mujer, una mujer encerrada en una institución opresora, una protagonista capaz de enfrentarse a los designios del poder… No, no es el argumento de la siguiente temporada de 'El cuento de la criada', es el listado de algunas de las características de 'Mujer al borde del tiempo', una novela que narra una distopía social con un mundo ideal de por medio y otro que, si nos dejamos arrastrar por él, es una pesadilla.

La escribió hace 40 años Marge Piercy. No esperes a que hagan una serie con ella para descubrirla.

De qué va la novela

La vida de Connie Ramos, que ya de por sí no es un camino de rosas, se complica mucho más cuando defiende a su sobrina de los golpes de su novio. Este convence a la muchacha para que testifique en contra de Connie que queda retratada a ojos de las instituciones como una "loca peligrosa" y por ello es internada en una institución mental. El giro inesperado viene cuando una vez encerrada, Connie entra en contacto con un ser que dice venir del siglo 22.

El lugar que Luciente muestra a Connie en sus visitas al futuro es un mundo donde la tecnología ha quedado relegada exclusivamente a las tareas más repetitivas del trabajo, pero la vida social, las relaciones humanas y la agricultura están libres de su presencia. Una especie de paraíso no industrial donde todo el mundo participa del gobierno por sorteo y los problemas medioambientales, obviamente, han desaparecido.

No es lo único que ya no existe: aquí los niños son 'nacidos' por una máquina llamada la criadora (adiós parto y epidural) y cada niño tiene tres madres (que pueden ser hombres y mujeres) para repartir la responsabilidad de la crianza a partes iguales. El sexo es por acuerdo previo, y las relaciones duraderas son escasas pero muy importantes. La palabra clave es "por", abreviatura de "persona" y se usa como pronombre para sustituir a "él", "su", "suya" y "ella".

Por supuesto, las visiones del futuro no acaban ahí. Tras la primera decepción de Connie al ver las gallinas corretear por las calles de Massachusetts aún le queda otro futuro muy distinto que visitar, uno menos amable y mucho más posible: del hippismo igualitario pasamos a una sociedad de explotación en la que las personas son tratadas como objetos. En la distopía de 'La mujer al borde del tiempo', las mujeres son mercantilizadas, genéticamente modificadas e impotentes. Una sociedad que Connie luchará por que nunca llegue.

Quién es Marge Piercy

Aunque su obra es menos conocida en España que la de Ursula K. Le Guin o Margaret Atwood, Marge Piercy es una de las grandes de la literatura de ciencia ficción… y de mucho más, ya que también ha escrito (y ha sido galardonada por ello) poesía, ensayo y teatro. Entre otros premios cuenta con el Golden Rose de poesía y el de ciencia ficción Arthur C. Clarke.

Piercy es una activista social y es precisamente su activismo el que sirve de trampolín para la creación de 'Mujer al borde del tiempo'. Como ella misma explicó en un vídeo grabado en 2003, "Las utopías feministas son las fantasías sobre lo que nos falta. Así que, si creas una utopía en la que todo el mundo se preocupa por criar a sus hijos, todo el mundo comparte el peso de la vida diaria, todo el mundo se preocupa por hacer el trabajo necesario y casi invisible de la sociedad, entonces, ¿sabes?, probablemente esa utopía haya sido creada por alguien que vive en una sociedad en la que las mujeres están encerradas a solas en pequeñas casas y pisos con sus niños, volviéndose locas en silencio, sintiendo cómo todo el peso cae sobre ellas".

Si te decides a hacerte con un ejemplar de 'Mujer al borde del tiempo', recuerda: imaginar las cosas de otra manera es necesario, porque si no, solo puedes exigir más de lo mismo. "Parte de la razón por la que la gente escribe ficción especulativa es para sugerir que puede haber alternativas. La imaginación es una herramienta de liberación muy poderosa. Si no puedes imaginar otra cosa, no puedes trabajar para alcanzarla", Marge Piercy dixit.