'Un día de diciembre', la novela más romántica que leerás esta Navidad

Josie Silver es su autora, una escritora británica que ha enamorado a medio mundo con su novela, 'Un día de diciembre'. Entre sus mayores fans están Reese Whitherspoon y Marian Keyes. No te pierdas esta historia de amor y amistad con las fiestas navideñas de fondo.

Paka Díaz | Woman.es

Dicen que va a ser una de las novelas más vendidas esta Navidad. 'Un día de diciembre' (Plaza & Janés), de Josie Silver, es una historia coral muy al estilo británico sobre el amor a primera vista, las oportunidades perdidas, la amistad y el amor. La crítica británica la ha considerado el equivalente literario de la película 'Love Actually'. Nada más lanzarse, el boca a boca la encumbró. Entre sus fans espontáneas se cuentan Reese Whitherspoon, que la recomendó en su club de lectura, o la autora de novelas románticas súper ventas Marian Keyes, que Silver nos cuenta que contactó con ella directamente a través de Twitter porque le había encantado su libro.

La historia romántica de Jack y Laurie, los protagonistas de 'Un día de diciembre', ocurre en Londres en plena Navidad, pero se mantiene durante una década de idas y venidas que mantienen el vilo al lector. Todo comienza como la perfecta novela de amor. Chica ve a un chico desde el autobús en el que viaja, ambos tienen un 'crush', pero el bus se marcha y cuando ellos vuelven a encontrarse, él es el novio de la mejor amiga de ella. Sin embargo, además del puro romanticismo, este libro es una oda a la amistad y a la lealtad, también con tu pareja. Entrevistamos a Josie Silver justo antes de que empiecen sus fiestas favoritas, las de Navidad, para que nos cuente qué tiene esta novela que ha enamorado a medio mundo y hasta a la reina de la literatura romántica.

¿Cómo nació la novela 'Un día de diciembre'?

La chispa inicial provino de una conversación con mi editora que estaba buscando una historia de amor navideña que consiguiera hacer que los lectores se sintieran de la misma manera que con sus películas navideñas favoritas. Vi muchas de esas películas para investigar sobre el tema en pleno julio ('Love Actually' es mi favorita), ¡y me puse el sombrero para pensar!

Además de hablar sobre el amor, tu novela habla mucho, casi diría sobre todo, sobre la amistad entre mujeres, pero también con tu pareja. ¿Qué importancia tiene la amistad en tu novela y en tu vida?

La amistad de Laurie con Sarah es con total seguridad una de sus relaciones más preciadas, y protegerla es su instinto dominante cuando Jack entra en sus vidas en circunstancias tan extrañas. Creo que el libro trata tanto de su amistad como del romance, para ser honesta. Tengo la suerte de tener un puñado de amigos muy cercanos en mi vida personal que me influyeron a la hora de plasmar la amistad de Laurie y Sarah, en particular sus risas y la lealtad entre ellas. No sé dónde estaría sin mis amigos en los que apoyarme, y espero que ellos también sientan lo mismo por mí.

Tus personajes son muy reales, tienen mucha verdad, incluso se equivocan, algo que a todos nos ocurre a menudo. ¿Qué hay de ti en Laurie?

Supongo que inevitablemente hay cosas: mis libros están informados e inspirados por la gente que amo, y aunque conscientemente no baso a los personajes en personas reales, a veces aparecen pequeños gestos y rasgos familiares. Lo cierto es que soy alguien a quien le gusta guiarse por su propios pensamientos y observo mucho a las personas, así que quizás Laurie y yo tenemos eso en común. Siempre estoy interesada en no tener villanos o héroes en mis libros, solo personas normales que generalmente lo hacen lo mejor que pueden, pero a veces se equivocan, como todos lo hacemos en la vida.

¿Por qué decidiste hacer de la Navidad una parte tan importante de tu libro?

La idea surgió inicialmente de mi editora: quería una gran historia de amor navideña, y estaba tan emocionada de que me preguntaran si quería escribirla, que dije que sí de inmediato. Hace mucho tiempo que quería escribir sobre el amor a primera vista, así que me pareció una buena oportunidad para pensar en cómo podría construir una historia navideña en torno a esa idea. Incluir las 'Resoluciones de Año Nuevo de Laurie' se convirtió en el marco perfecto para ayudar a que la historia fluyera a lo largo de la década.

Tu novela ha sido comparada con 'El diario de Bridget Jones' y también con la película 'Love Actually'. ¿Qué crees que hay de ambos en tu libro?

Dios mío, ¡qué buena compañía! 'El diario de Bridget Jones' es uno de mis libros favoritos de todos los tiempos, mi edición está ya gastada de tan leída, amo ese libro. 'Love Actually', también; ¡para mi la Navidad no es Navidad si no la veo al menos dos veces! Creo que la alegría que transmiten ambas es que tratan del amor en todas sus formas: romántico, familiar y amistoso, que es algo que intenté infundir en mi novela también. Y, por supuesto, la Navidad en Londres tiene un papel protagonista en las tres, ¡lo cual es romántico bajo cualquier circunstancia! Adoro esa escena final de la película con Bridget y Mark Darcy en la nieve. ¡Estoy suspirando solo de recordarla ahora!

¿Cómo, cuándo y por qué empezaste a escribir? ¿Crees que es difícil tener éxito en la industria del libro de hoy?

Llevo más de una década escribiendo, principalmente comedia romántica. Siempre fue algo que quería hacer, pero todas las cosas habituales se interpusieron: trabajo, romance, bodas, bebés y facturas. Finalmente decidí intentarlo de verdad cuando vi un concurso de escritura romántica mientras estaba en la maternidad con mi hijo menor: entré y llegué al segundo lugar, ¡lo cual fue suficiente para despertarme el gusanillo de la escritura! ¿Que si creo que es difícil tener éxito en la industria del libro de hoy? La verdad es que no es fácil, pero siempre habrá sitio para más historias. Supongo que la perseverancia es la clave; necesita desarrollar una piel bastante gruesa para asumir todos los retrocesos y rechazos en el camino hacia la publicación. Solo se necesita un sí para cambiar las cosas, pero puede parecer un camino muy largo.

Incluso Reese Witherspoon se ha enamorado de esta novela. ¿Qué ha significado para ti que la haya recomendado en su club de lectura? ¿Y el respaldo de Marian Keyes?

Oh, Dios mío, no puedo decirte lo emocionantes que fueron esos dos avales. Marian es mi autora de ficción favorita, así que recibir un DM (mensaje privado) suyo por Twitter mientras almorzaba un día fue realmente increíble. Ella es tan amable y generosa, tan cálida y encantadora como los personajes que escribe. Estoy segura de que su respaldo contribuyó en gran medida a alentar a las personas a leer 'Un día de diciembre'. La elección de Reese Witherspoon para su club de lectura de diciembre fue simplemente... ¡alucinante y surrealista! Recibí este correo electrónico de mi editora estadounidense, que estaba muy emocionada, donde me lo contaba y me hacía jurar que guardaría el secreto, ¡fue como cargar con una bomba de relojería durante unas semanas! Eso marcó una gran diferencia para el éxito del libro, y para mí, personalmente, ver a Reese sosteniendo una copia del libro y hablando de eso fue mucho más allá de lo que podría haber imaginado. Justo esta semana recibí una hermosa pintura de la portada del libro de Reese y 'Hello Sunshine' (su club de lectura), que colgaré con orgullo en la pared de mi oficina. Realmente estoy inmensamente agradecida a ambas. Marian y Reese.

Personalmente, ¿te gustan las novelas románticas y qué autores te inspiran?

Como mencioné anteriormente, he leído todo lo que Marian Keyes ha escrito y adoro todos sus libros. Ella tiene súper poderes cuando se trata de escribir, me hace reír y llorar en un abrir y cerrar de ojos, nunca quiero terminar sus historias. 'La esposa del viajero en el tiempo' (novela de Audrey Niffenegger que se adaptó al cine) es otro de mis libros favoritos. Lo leí en el transcurso de un fin de semana, totalmente inmersa y esperando que un final inevitable no iba a suceder. Me encantan los libros que pueden hacerte sentir de esa manera, absorbida por los personajes y esperando que sean felices para siempre.

Para ti, ¿qué debería tener una buena novela romántica y qué no?

Yo quiero personajes que pueda enraizar, lo que significa que quiero saber qué los hace funcionar. No me importa que sean irritables y que hagan lo incorrecto a veces, siempre y cuando comprenda sus motivaciones. Es complicado escribir un romance que no parezca un cliché o con un final obvio, por lo que cualquier historia de amor que me mantenga adivinando capta mi atención. En cuanto a lo que no debería incluirse, una vez cometí el error de matar a un perro en un libro, ¡y causó un clamor de protesta! Así que mi mejor consejo es nunca matar a un perro en una novela romántica. A personas está bien, ¡pero no perros!

¿Crees que las novelas románticas y los arquetipos románticos pueden afectar nuestras relaciones reales?

Sabes, no creo que las historias de amor ficticias nos den necesariamente expectativas poco realistas sobre el romance de la vida real. Leemos los libros y vemos las películas de escapismo para sentirnos arrastrados por la chispa de la magia, pero (al menos para mí) son los pequeños gestos cotidianos a los que realmente doy importancia en mi vida real. Que te traigan una taza de café sin pedirlo, un ramo de narcisos en primavera, una mirada familiar al otro lado de la habitación. Pequeños recordatorios que te muestran que le importas a alguien.

El libro electrónico de 'Un día de diciembre' pasó semanas como número uno en las listas de Amazon, luego Penguin Random House lo publicó en rústica y los derechos de traducción se vendieron en 26 países. ¿Por qué crees que ha tenido tanto éxito?

Yo quería que fuera una historia que tuviera algo para todos: romance, familia y amistad, con un toque de humor. Fue una sorpresa maravillosa para mí verlo crecer tan inesperadamente en todo el mundo. Tuve la suerte de que me enviaran fotos de hermosos escaparates de tiendas en Rusia, o de visitar Noruega y conocer a los lectores, y he podido ver imágenes de mi novela en estantes de todo el mundo.