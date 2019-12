El dato sobre 'Love Actually' que ha colapsado Twitter

Cada Navidad, 'Love Actually' vuelve a nuestras vidas. Una de las películas más exitosas de la década de los 2000 (se estrenó en 2003, así que mejor no echemos cuentas) nos dejó momentos inolvidables. La historia de Keira Knightley y cómo el mejor amigo de su marido estaba enamorado de ella o el momento niño adolescente que quiere impresionar a la chica que le gusta tocando la batería. Vaya, dos escenas que han pasado ya a la historia del cine.

Sin embargo, hay un detalle que a lo mejor pasó desapercibido en aquel momento y que una usuaria de Twitter ha querido recordarnos. Keira Knightley y Thomas Brodie'Sangster se llevan tan solo cinco años de edad. Sí, como lo lees. Aunque en la ficción parezca que ella es mucho más mayor que él, la realidad es que en el rodaje, él tenía trece años y ella dieciocho. Fantasía.

Yearly reminder that there is only a five year age gap between Thomas Brodie-Sangster and Keira Knightley in Love Actually pic.twitter.com/ciC4v75ZPO