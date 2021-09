La lección vital de Matthew McConaughey para alcanzar el éxito: “No hagas las cosas a medias”

El actor habló en 'El Hormiguero' de su autobiografía recientemente publicada, ‘Greenlights’

Con el fin de un intenso verano, uno de los programas más vistos de la televisión como es ‘El Hormiguero’ necesitaba cerrar la primera semana de trabajo tras las vacaciones con un invitado a la altura de las circunstancias. Si bien la semana arrancó con una de sus colaboradoras más queridas, Pilar Rubio, concluyó con una estrella internacional admirada y desconocida a partes iguales.

Con admirada nos referimos a que basta con echar un vistazo a sus nominaciones y premios, como es el caso del Oscar que recibió en 2014 por su interpretación en ‘Dallas Buyers Club’, para darse cuenta de que en Hollywood y en todo el mundo es uno de los actores más queridos. A pesar de su fama, para muchos Matthew McConaughey continúa siendo un desconocido, pero para cambiar eso el actor ha publicado su autobiografía.

‘Greenlights’ es el título de sus memorias, que fueron publicadas en castellano el pasado mes de junio y que encandilaron al conductor de este espacio televisivo. Tanto que Pablo Motos reconoció que era "uno de los mejores libros que ha leído este verano" y quería conversar sobre él con su autor para conocer más detalles sobre su proceso de escritura o el modo en que escogió las vivencias que ocupan sus páginas.

Debido a la situación derivada de la pandemia, el actor de 51 años tuvo que participar en la entrevista a través de videollamada, aunque es habitual que los invitados internacionales también lo hagan de forma presencial. No obstante, a pesar de la lejanía, la conversación entre el protagonista de ‘Interstellar’ y el presentador no fue en absoluto distante, sino todo lo contrario.

Porque, además de ser uno de los actores más camaleónicos de la gran pantalla, es, por encima de todas las cosas, una persona natural y sincera que no se esconde de los problemas y les planta cara. Al menos, eso es lo que dio a entender durante la entrevista, en la que profundizó en algunas de esas experiencias vitales que le han hecho convertirse en quien es.

Sin duda, los grandes protagonistas de ‘Greenlights’ son sus padres, cuya relación llegó a comparar como “un tsunami” o “el Océano Pacífico en una tormenta”, según menciona en sus memorias. El actor no dejó pasar la oportunidad de contar cuál fue la lección más grande que le dieron sus progenitores: “Mi madre me decía: 'No hagas las cosas a medias; si decides hacer algo, hazlo de todo corazón'”, recordó, una filosofía de vida que ha aplicado en su camino a la fama.

Ante esa valiosa lección, Pablo Motos le preguntó cuál era la que le había trasladado a sus propios hijos: “Creo que son varias, pero hay una cosa que tengo ahora mismo en mente y es que es muy importante lo que consigues en la vida, pero es igual de importante o más cómo lo consigues”, reconoció ante los espectadores españoles con gran naturalidad.