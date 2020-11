Moda y talento en un solo concepto.

SANDRA GONZÁLEZ | WOMAN.ES

Ay, ay... ¡Vaya noticia para terminar la semana! Harry Styles y Billie Eilish (no sabemos cuál de estos dos "artistazos" nos gusta más) estarán juntos en un nuevo proyecto de moda... ¿Se te ocurre algo mejor?

No se trata de una colaboración musical ni tampoco hablamos de verlos juntos sobre el escenario (aunque también nos encantaría) sino que ambos cantantes protagonizarán una nueva miniserie que está preparando Gucci (y que estamos deseando ver, sinceramente).

Con motivo de la pandemia del coronavirus, son muchas las firmas de moda que han reinventado sus propuestas para enseñar sus nuevas colecciones de manera segura y la nueva idea de Gucci nos ha sorprendido más que ninguna de las que habíamos visto hasta hoy. Hablamos de GucciFest, un original evento digital ideado por la firma italiana, que tendrá lugar del 15 al 22 de noviembre, a través de cual presentarán todas las novedades uniendo música, cine y moda en un solo concepto.

Ya sabemos que tanto Harry Styles como Billie Eilish son dos amantes de la moda en general, y de Gucci en particular.

El cantante británico ha sido imagen de distintas campañas de la firma italiana, mientras que la estadounidense no solo arrasó en la 'red carpet' de los Grammy 2020 con un 'total look' verde de esta casa, sino que además ofreció recientemente un concierto en 'streaming' para presentar la colección Epilogue.

Con motivo del festival GucciFest saldrá a la luz 'Overture of Something Thet Never Happened' ('Obertura de algo que nunca ocurrió'), una miniserie dirigida por el director creativo de la firma italiana Alessandro Michele y el cineasta estadounidense Gus Van Sant, y que tiene pinta de que va a ser todo un "exitazo".

Aunque todavía no se conocen muchos detalles del proyecto cinematográfico de Gucci, se ha revelado que esta miniserie contará con la actriz italiana Silvia Calderoni, quien caminará por las calles de Roma y donde se encontrará con múltiples artistas, entre ellos Harry Styles y Billie Eilish. Aunque también aparecerán otros rostros como los de Jeremy O. Harris, Arlo Parks y Florence Welch.

Tal y como han anunciado desde las propias redes sociales de Gucci, la serie tendrá un total de siete episodios que se presentarán durante la cita GucciFest. Estamos seguras de que será pura fantasía, ¿o no?