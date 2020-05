Billie Eilish se quita la ropa en el vídeo 'Not my responsability' y hace todo un alegato feminista

En un pequeño corto compartido en el Instagram de la cantante, la intérprete cuestiona los cánones físicos y el por qué de las críticas al cuerpo femenino.

Posiblemente sea uno de los talentos más grandes y jóvenes que ha dado en los últimos años la industria de la música. Con tan solo 17 años y un disco grabado desde su habitación con la ayuda de su hermano Billie Eilish se convirtió en un referente musical para millones de personas en el mundo.

Tímida y muy introvertida, la cantante decidió desde el comienzo de su carrera que no quería sentirse sexualizada así que se decantó por un estilo de ropa XL, para que su silueta no fuera bajo ninguna circunstancia cosificada y sin embargo, la gente siguió hablando de su cuerpo.

Así que ha respondido a todos aquellos que se dedican a criticar la figura femenina y lo ha hecho como mejor sabe, con música en un increíble corto que tiene más de cuatro millones de 'me gusta'.

El material visual que ha lanzado Billie Eilish comienza con ella vestida con sus usuales looks XXL mientras se va despojando de su ropa va lanzando toda una declaración de intenciones. "Un corto originalmente producido por y para ser visto en la gira. Hecho por Billie Eilish", se puede leer junto al pie de este material que la cantante decidió compartir para frenar los insultos y críticas destructivas que hay al rededor de su imagen.

En este vídeo vemos a la cantante en medio de la escena sobre un fondo negro y vemos como sus manos se dirigen a la cremallera de la sudadera que lleva y comienza a desnudarse. “Me conoces. ¿De verdad me conoces? Tienes opiniones sobre mis opiniones, sobre mi música, sobre mi ropa, sobre mi cuerpo. Alguna gente odia lo que llevo puesto; otros lo alaban. Algunos lo usan para avergonzar a otros; otra gente lo usa para avergonzarme a mí. Os siento mirando, siempre", se le oye decir.

"Nada de lo que hago pasa desapercibido, así que mientras siento vuestras miradas, vuestras desaprobación... o vuestros suspiros de alivio. Si viviera por ello, no tendría ni capacidad de moverme. ¿Os gustaría que fuese más pequeña? ¿Más débil? ¿Más delicada? ¿Más alta? ¿Os gustaría que fuese tímida?", continua. "¿Os provocan mis hombros? ¿Lo hace mi pecho? ¿Me defino por mi estómago, mis caderas, el cuerpo con el que nací? No es lo que querías...Si llevo ropa cómoda, no soy una mujer. Si me quito estas capas, soy una puta. A pesar de que nunca habéis visto mi cuerpo, lo tocáis y me juzgáis por él. ¿Por qué?", cuestiona.

"Nosotros decidimos quiénes son los demás. Decidimos cuánto valen. Si me pongo más, si me pongo menos, ¿quién decide lo que me hace a mí misma? ¿Qué significa eso? ¿Mi valor solo se basa en vuestra percepción? ¿Es mi responsabilidad vuestra opinión sobre mí?”, termina el mensaje de Billie Eilish en el vídeo titulado 'Not My Responsibility'.

