Si creías que durante la cuarentena del Coronavirus ya lo habías hecho todo, desarrolla tu imaginación con 'collages' y las mejores cuentas de Instagram

Has cocinado aquellos platos y postres a los que nunca hubieras imaginado enfrentarte, has leído sin parar y sin prisas incluso releído grandes clásicos y has devorado series y películas de varias plataformas 'streaming' durante el primer fin de semana oficial desde que la cuarentena por el Coronavirus empezase. También has recorrido virtual y gratuitamente museos, aprendido a dibujar gracias a tutoriales de varios artistas vía Instagram y has disfrutado de mini conciertos de tus artistas favoritos. El #YoMeQuedoEnCasa nos ha obligado a todos a intentar conformarnos con poco y entretenernos mucho de una manera nueva. Tanto que con este confinamiento que pinta para largo nos hemos llegado a replantear incluso que quizá es este el momento perfecto para desarrollar nuestra imaginación más allá de los 'memes' encontrado en los 'collages' todo un arte con el que muy por encima de matar el tiempo, poder conseguir convertir lo cotidiano en obras de las que sentirse una misma muy orgullosa.

Estamos seguras de que es algo totalmente nuevo para ti. Incluso puede parecerte un poco inútil. Pero enlazar pasado y presente puede ayudar a motivarte, a quebrarte la cabeza y a dar con resultados de los que presumirás. Y no nos referirnos a unir en un único espacio decenas de fotos. Nada de eso. Nuestra propuesta se respalda en cuatro cuentas de Instagram que como buena fuente de inspiración tanto nos han llamado la atención por su originalidad e ingenio y que, con programas como Photoshop o Canva entre otros, tú también podrás convertirte en toda una musa artística. Allá vamos:

1. Petit Gobelet (@petit_gobelet)

Se trata de una cuenta que enlaza en sus contenidos moda y arte. Las grandes obras de la historia de este último parecen haber sido toda una inspiración para las creaciones de los maestros de las firmas más famosas en la industria de la moda y así lo corroboran todos sus 'posts' en los que verás cómo el último desfile de Jacquemus podría haber salido de uno de los lienzos de Joaquín Sorolla o cómo encuentra en las rayas de Mondrian el escenario perfecto de impecables fotografías.

2. Ekayyne (@ekayyne)

El cuerpo humano se convierte en el hilo conductor de sus imágenes en las que la naturaleza también adquiere un gran espacio. Siendo casi siempre la figura femenina la protagonista absoluta, te sorprenderán cómo en ella se enlazan increíbles paisajes o cómo las olas del mar son uno de sus motivos preferidos.

3. Dan Cretu (@dan_cretu)

La actualidad más reciente aderezada con logos de marcas, emblemas de ciudades o películas y obras de arte como el mejor escenario. Este perfil es al mismo tiempo una crítica a los problemas a los que la sociedad se enfrenta y te parecerá tan sencilla y original la forma en la que los trata que pasará a convertirse en una de tus cuentas de cabecera.

4. El Arte Pop (@elartepop)

Con el lema "El arte imita la vida" por bandera, esta cuenta hace de los admirados y adorados 'memes' su punto fuerte partiendo además de grandes obras que representan las canciones más famosas y escuchadas de las últimas décadas. Un perfil que se convertirá en toda un adicción que repasarás de principio a fin y del que desearás nuevas publicaciones diarias para compartir con todo el mundo.