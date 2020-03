Fátima García | Woman.es

Hace tiempo que los museos virtuales son una realidad pero, si aún no has descubierto este maravilloso universo, el aislamiento responsable en el que nos encontramos inmersos para evitar la mayor propagación del coronavirus, puede convertirse en la oportunidad para que lo hagas. En Madrid las visitas presenciales a museos no están permitidas "hasta nuevo aviso", y todos han respondido a la medida de cuarentena facilitando visitas guiadas online y multitud de materiales para la divulgación.

Y no solo hablamos de museos nacionales, y es que puedes acceder a numerosos museos del mundo sin necesidad de moverte de casa, basta con tener una conexión a internet (decente, eso sí). Así, podrás adentrarte en sus colecciones digitalizadas donde disfrutar de fotografías de las piezas de cada colección, visualizar videos de recorridos por sus salas o incluso verdaderas visitas virtuales interactivas.

1. Pinacoteca de Brera - Milán

Si te adentras en esta pinacoteca, podrás disfrutar de algunas de las selecciones más prestigiosas de obras maestras de imágenes antiguas y modernas, así como esculturas de importantes artistas italianos del siglo XX.

Entre los artistas de esta galería están: Gentile da Fabriano, Mantegna, Bellini, Tintoretto, Bramantino, Piero della Francesca y Rafael Sanzio, Caravaggio, Tiepolo y Tintoretto.

2. Galería Uffizi - Florencia

Considerada una de las atracciones turísticas más vistas de Florencia y una de las más antiguas de Europa, en el tour virtual de la Galería Uffizi podrás ver obras como el nacimiento de Venus y la Primavera de Botticelli o la Anunciación de Leonardo da Vinci.



3. Museo Vaticano - Roma

Podrás mirar los frescos de las estancias de Rafael, el 'Descendimiento' de Caravaggio o la 'Pietá' de Van Gogh.



4. Museo Arqueológico - Atenas

El Museo Arqueológico Nacional de Atenas alberga muchos de los objetos arqueológicos más importantes encontrados en Grecia desde su prehistoria hasta la antigüedad tardía, siendo el principal museo Arqueológico griego.



5. Museo del Prado - Madrid

Los directos en Instagram del Museo del Prado han incrementado su duración, pasan de 10 minutos a una hora y comienzan a las 10:00h. Además, puedes echar un ojo a su canal de YouTube para encontrar un gran número de obras comentadas y conferencias.

6. Louvre - París

Adéntrate en el museo nacional de Francia consagrado al arte anterior al impresionismo, tanto bellas artes como arqueología y artes decorativas.



7. Museo Británico - Londres

El museo de la ciudad de Londres es uno de los museos más importantes y visitados del mundo y podrás disfrutar de colecciones de campos como la historia, la arqueología, la etnografía y el arte.

8. Metropolitan Museum - New York

De visita obligada si viajas a Nueva York, de esta forma podrás ver colecciones que abarcan desde tesoros de la antigüedad clásica, representada en sus galerías de Grecia y Chipre, hasta pinturas y esculturas de casi todos los maestros de Europa.



9. Hermitage - San Petesburgo

Está formada por más de tres millones de piezas y dispone desde antigüedades romanas y griegas, a cuadros y esculturas de la Europea Occidental, arte oriental, piezas arqueológicas, arte ruso, joyas o armas.



10. National Gallery of art - Washington

Disfruta de su colección de pinturas y esculturas de maestros europeos, la cual abarca obras desde la época medieval hasta el siglo XIX, con algunos trabajos anticipadores del siglo XX de artistas estadounidenses.