Álex González ('Toy boy'): "A mí no me verás en un bar"

Álex González espera relajado, con una sonrisa, a que, muy cerca de él, María Pedraza termine de grabar una entrevista sobre el estreno de la segunda temporada de la serie 'Toy Boy', la ficción producida por Atresmedia y Plano a Plano de la que él también forma parte hora (y donde interpreta a 'El Turco', el peligroso propietario de un club de striptease de lujo). Ni siquiera se altera ni cambia el gesto -incluso deja escapar una risa divertida- cuando ve a su compañera azorarse al ser preguntada si su historia de amor con Álex González (él, vamos) es "realidad o ficción" (¿y puede ser que la reconforte, a continuación, con una mirada de complicidad de ojos miel, o tal vez es burlona, y ella le responde con una mirada bromista, rodeada de eyeliner, que puede significar "te mato"? No estamos seguras).

Cuando llega su turno de la entrevista, el actor madrileño toma con aplomo el sitio que antes ha ocupado ella y mira a la cámara con una seguridad afectuosa mientras habla de ese personaje que encarna, más malvado que los papeles que suele interpretar, y que fue "un regalo" porque le llegó en la segunda temporada, cuando la ficción ya había demostrado su buen funcionamiento, no solo nacional, sino internacional.

"Creo que lo vamos a petar", había asegurado minutos antes en la rueda de prensa donde los responsables de 'Toy Boy' habían subrayado que esta segunda parte, que ha aterrizado primero en Atresplayer Premium y, en un futuro, se espera que lo haga en Netflix, tiene una inversión y una factura superior a su predecesora.Y más sexo y acción, dos elementos que aderezan la historia en torno a grupo de strippers de físicos herculianos y un asesinato (o un par de ellos). Y cuyo argumento también incluye "sentimientos universales como la amistad, la superación o el deseo de regeneración", unos factores menos llamativos pero sumamente eficaces, como bien sabe César Benítez, de Plano a Plano (es él quien los enumera).

Mostrar piel -aquí lo hacen tanto hombres como mujeres o, mejor dicho, más ellos que ellas- es, como poco antes opinaba María Pedraza, un signo de igualdad. "Equilibra la balanza", afirma Álex González. ¿Tal vez implica, además, esclavitud? "Por supuesto. Esclavos del físico 100%", reconoce. Aunque también luce torso recorrido por bajorrelieves musculares en algunas secuencias, no se incluye, sin embargo, en ese esforzado y vistoso grupo del elenco, en el que mete a los cuatro strippers protagonistas , que "han hecho un grandísimo trabajo con la dieta, con el gimnasio... y además con las doce horas de rodaje".

En cualquier caso, la belleza es más una cuestión de "actitud" que de "físico", opina. Y no es determinante para desempeñar un papel, añade. Por eso su nuevo malo "obsesionado por el poder, muy ambicioso" podría tener muchas caras.

Más allá del trabajo, se describe como tranquilo y "cero noctámbulo". "A mí no me verás en un bar. Me encanta el día, me levanto muy temprano, medito... Vamos, (soy) un aburrimiento", resume, entre risas, divertido (y encantador).

