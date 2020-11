Las relaciones con las galletas Oreo siempre han sido complejas. Por una parte, suelen liderar los ranking de atracción de las secciones de desayuno y meriendas de los supermercados, donde inspiran tanto compras por impulso y planificadas, como miradas de deseo y reojo que no llegan a culminar. Y ahora la tentación se extenderá a nuevos públicos, como acaba de anunciar la compañía, a la que siempre le gusta sorprendernos con novedades, especialmente cuando se acerca el año nuevo.

Así, si el año pasado nos quedamos con la boca abierta ante las galletas Oreo 'más españolas', aquellas con sabor a churro (aunque salieron solo en una edición limitada y como parte de un concurso), y un año antes casi nos caemos de espaldas al saber que existían las galletas Oreo rebozadas y que se servían con helado en la cadena Sonic Drive-In, ahora la firma estadounidense tiene una noticia que alegrará (o puede ser la perdición) de celiacos e intolerantes al gluten. Porque Oreo ha anunciado que ya tiene lista su popular galleta sin gluten y que incluso hay fecha de lanzamiento. Será "en enero de 2021", han confirmado en su perfil de Twitter.

Milk’s Favorite Cookie, now in a Gluten Free version. Coming January 2021. pic.twitter.com/2wbBB5MpwQ

Precisamente, también es allí donde han desvelado, al hilo de una pregunta de un seguidor, si habría distintas variedades de sus galletas sin gluten (en concreto, con doble relleno). "La tenemos también", ha respondido la marca en un tuit que ha sido casi muy reenviado mientras ha recibido 3,7 millones de 'like' en la red del pajarito. En fin... que no hay escapatoria.

We've got that too!