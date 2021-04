El marido de Elsa Pataky no entiende de operación bikini, para él es todo el año. ¡Menudo abdominales se gasta Chris Hemswoth!

Después de la Semana Santa y cuando quedan apenas dos meses para que llegue junio y podamos estar luciendo palmito en la playa, estamos a punto de que nos pille el toro con la operación bikini. Bueno, eso para el común de los mortales porque a Chris Hemsworth no le ocurre. Para el actor de Marvel, no hay día sin ejercicio y tiene más que asumido el lema de no 'pain no gain' (literalmente, sin dolor, no hay ganancia). Ahí están los resultados que lo demuestran. El marido de Elsa Pataky ha revolucionado Instagram con el último vídeo de ejercicios que ha compartido en su red social (y no solo porque lo haya hecho sin camiseta y haya presumido de cuerpazo).

A pesar de que la rutina en el gimnasio era de todo menos suave, Chris Hemsworth no perdía en humor para motivar a su amigo Fisher, que lo acompañó mientras ambos hacían una tabla de ejercicios. "El DJ número 1 @followthefishtv pasó al laboratorio de @centrfit para una puesta a punto de #bloodsweatandtears", escribió sobre su vídeo.

Levantamiento de mesas, bicicleta… A lo largo de todo el vídeo se puede ver perfectamente cómo los músculos de Chris Hemswroth no se deben a la genética y que el deporte y la alimentación son clave para presumir de cuerpazo. Es más, el marido de nuestra Pataky ha sabido rentabilizarlo y lanzó en 2019 Centr, una app para encontrar la mejor versión de uno mismo con la ayuda de los mejores expertos: nutricionistas, entrenadores, psicoterapeutas… de la manera más personal.

Además, tanto Elsa Pataky como Chris Hemsworth practican el ayuno, tal y como reconocido la propia Elsa en una de sus múltiples visitas a El Hormiguero. "Mi marido y yo ayunamos 16 horas todos los días porque en Australia comemos mucho más pronto", señaló la actriz. Pero, ojo, que Pataky también animó a su madre a hacerlo. "Se lo estoy haciendo ahora a mi madre y lo está pasando fatal".