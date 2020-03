Terraza, balcón o patio: las tiendas 'online' para una decoración a la última de tu nuevo espacio favorito de la casa

Es hora de sacarle el máximo partido a cualquier espacio exterior de tu hogar y disfrutar de la primavera... sin salir de casa.

Ahora que no puedes salir de casa y necesitas cierto espacio de esparcimiento para no sentirte acorralada, nada mejor que actualizar y poner a punto tu balcón, terraza o espacio abierto de tu vivienda. De este modo, sentirás que tienes un rincón especial para tomar el sol, disfrutar de una taza de té helado o tomar un café. Eso sí, si compartes fachada con tu vecino, no se te ocurra brindar ni compartir un trozo de tarta. Por encima de todo, mantén cierta distancia para evitar contagios. Entre las propuestas que puedes pedir por las diferentes plataformas 'online' que siguen enviando productos a domicilio, te descubrimos las que nos han llamado especialmente la atención.

Paola Lenti: es una de las marcas de alta gama de mobiliario de exterior que mejor producto diseña del mercado. En su catálogo cuidan especialmente los acabados de sus piezas, prestan especial atención a los materiales y sus diseños se descubren novedosos, cómodos y superllamativos. Además, para conseguir todavía mayor repercusión mediática, su paleta de color abraza desde los tonos más atrevidos -como el mundo ácido- y lo combina con otros menos impactantes. Aquí, los colores tierra ofrecen una colección única. Entre sus diseños más premiados, la colección 'Telar' de la diseñadora Lina Obregón, que recupera las simetrías y las formas del tradicional mobiliario de jardín y terraza, pero con un plus de color y trenzados únicos.

Diabla: además de ser una de las marcas de mobiliario 'outdoor' más novedosas del mercado, el ser una firma española le añade un extra de valor. Sus planteamientos abarcan desde lo típicos cojines puf XL de la colección 'Sali' a asientos más clásicos como el modelo 'Dozequince'. En este último, el uso de las cinchas elásticas de fibra de polipropileno y goma sintética como elemento de descanso y como parte del armazón de tubo de acero le añade un nueva visión actual y moderna. En ambos casos funcionan de maravilla en cualquier balcón, terraza o altillo exterior. La casa valenciana cuenta con un catálogo apto tanto para los clientes más modernos como para los más tradicionales. Ni que decir tiene que sus gamas cromáticas juegan un papel muy importante en el diseño final.

Maisons du Monde: en un mercado con tanta competencia como el actual, las marcas más modestas también quieren su parte del pastel económico. Por eso, esta firma francesa ha conseguido establecerse en nuestro país como un las marcas más demandadas. Diseños fáciles, materiales de toda la vida y soluciones muy prácticas se suman de manera decisiva a su máximo valor: el precio. Su catálogo cuenta con diseños de toda la vida, como la silla y el sofá 'Copacabana', ambos realizados en hilo de resina azul o verde con estructura metálica, y con diseños menos arriesgados, como las típicas tumbonas hechas en madera y tapizadas con todo tipo de diseños y grafismos. Para los más atrevidos y que dispongan también de espacio en su zona 'outdoor', la firma tiene su sillón colgante 'Ibis', una pieza de inspiración sesentera y acabado en aluminio revestido con resina trenzada de poliéster que añade un aspecto divertido a tu propuesta de exterior.

