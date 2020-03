Recorremos las estancias de Casa Decor en busca de las propuestas de interiorismo que marcarán las nuevas tendencias de decoración. ¿La máxima a seguir? El respeto por el medio ambiente.

Goito Paradelo |Woman.es

En la edición número 55 de Casa Decor, el certamen anual que quiere acercar el mundo de la decoración y el interiorismo al gran público, la máxima a seguir es la incorporación del mundo orgánico en el hogar. Pero, ¿de qué manera aparece este concepto reflejado en el interiorismo actual?

En esta ocasión, se hace presente apostando por los materiales naturales que permanecen inalterables en la naturaleza y por trasladar sus características básicas al incorporarlos como elementos de mobiliario, suelos y complementos. Por supuesto, el mundo 'eco', el reciclaje, el aprovechamiento de recursos y el trabajo artesanal son también parte imprescindible en esta nueva oferta decorativa que permanecerá abierta en Madrid hasta el 19 de abril.

Esta es la selección de espacios que queremos descubrir para ti. Toma nota.

1. Étnico y tonos tierra

La propuesta de los diseñadores de la casa francesa Maisons du Monde incorporan al interiorismo de su espacio todo el ambiente cromático de las tribus de África. Tonos azafrán en pintura de paredes y textiles de ventanas, suelos de madera de colores beige claro, que combinan con los acabados del mobiliario, y la presencia artesanal en cojines y tapizados consiguen el look tribal total. La cestería incorporada como complemento en el techo, las luminarias elaboradas en materiales vegetales naturales junto con estudiados detalles de objetos tradicionales artesanos, hacen de esta propuesta de pequeño apartamento con mucho estilo.

2. Bosque urbano

La arquitecta y diseñadora Paloma Cañizares firma este rincón de la casa, reservado para situar la sala de estar, haciendo una apuesta arriesgada y muy personal. La madera panelada, que cubre las paredes, domina por completo este espacio de lectura y relax con la intención de crear una atmósfera totalmente privada. Para implementar todavía más este escenario, los textiles de tapizados y la moqueta del suelo juegan con tonos que combinan perfectamente con el resto del ambiente. De ahí, que la presencia del mobiliario, totalmente integrado, pase un tanto desapercibido. El conjunto lo completa una estudiada iluminación que juega con el efecto luces y sombras.

3. Cestería y naturaleza

El encargo que la firma de mobiliario La Redoute le ha hecho a la interiorista Mónica Garrido apuesta sobre seguro con una tendencia de total actualidad. Los materiales como la madera y las fibras vegetales, que forman parte imprescindible del mobiliario, las paredes, el solado y los complementos, se consuma con los detalles forestales de una gran mural con papel pintado de inspiración vegetal y una alfombra de grafismo similar. La gama cromática dominante, en tostados y verdes, armoniza completamente este dormitorio.

4. Azulejos y tradición

Nunca antes una habitación reservada para la cocina y el relax habían respirado tan natural. Ha sido todo un acierto del diseñador Guille García Hoz mezclar el costumbrismo patrio, representado en la cerámica ilustrada de Gonzalo Muíño, que ha sido manufacturada en Talavera de la Reina, y que aparece desplegada en forma de semiarco en el techo y en lo sobres de las mesas, junto con el mobiliario tradicional y los elementos electrónicos que aparecen en el espacio reservado para el descanso. Los pequeños detalles estilísticos en el hueco de relax, como el tintado azul añil de las pareces y la bandada de golondrinas, incorporan a esta sala un aire fresco y luminoso único.

5. Look impoluto

Elegancia y armonía conviven perfectamente en este proyecto realizado por el estudio Sinmas de Valencia para la firma Laufen. En este ambiente de look blanco total, se presenta la nueva línea 'The New Classic', que el diseñador de producto Marcel Wanders ha concebido para los baños. Así materiales duros como el mármol consigue resaltar el gran valor visual de la cerámica en piezas como la gran bañera exenta y en las luminarias de techo, también diseñadas por el holandés. El apunte cálido de esta zona de aguas lo incorporan las tejidos de manchas grises del solado que cubren la madera original.

6. 'Revival Pop'

El aspecto formalista del trabajo del arquitecto Héctor Ruiz Velázquez queda perfectamente reflejado en este ambiente de inspiración setentera que se esconde bajo el nombre de Blue Moon Lounge Bar. En él se mezclan con acierto las formas curvas del mobiliario y los paneles separadores con los espejos, un reclamo muy utilizado en estos ambientes originales de los clubs londinenses. Los tonos intensos de azules y amarillos elevan todavía más esta cuidada estética creada para Alvic.

Goito Paradelo es editor de la revista 'online' Material Soul.