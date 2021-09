Uma Thurman revela que sufrió un aborto: “Fue la decisión más difícil de mi vida”

La actriz ha condenado la controvertida ley de interrupción del embarazo de Texas en un sincero ensayo publicado en ‘The Washington Post’

Noelia Murillo

Son muchas las ocasiones en las que, actores, actrices, cantantes, influencers y, en general, personajes del mundo del espectáculo aprovechan las circunstancias para revelar algo inesperado relacionado con sus vidas. Lo hemos visto en recientes ocasiones gracias a movimientos como el Me Too, que animó a muchas mujeres a alzar la voz en contra de sus acosadores.

Y es que, por suerte, cada vez hay menos miedo de hablar de experiencias personales traumáticas y poco a poco vamos conociendo episodios con los que muchas personas se identifican. Es el caso del que ha contado la actriz Uma Thurman quien, a raíz de una nueva ley de Texas que prohíbe la interrupción del embarazo después de las seis semanas ha revelado que abortó siendo adolescente.

-Así es Maya Thurman-Hawke, la hija de Uma Thurman

-Así es como Maya Hawke luce un corte de pelo hecho por su madre, Uma Thurman

Lo ha hecho en un artículo de opinión publicado por ‘The Washington Post’, donde ha compartido esta triste experiencia personal para condenar la controvertida ley de dicho estado norteamericano. Considerándolo su “secreto más oscuro”, la protagonista de ‘Pulp Fiction’ ha contado cómo se sintió cuando se vio obligada a interrumpir su embarazo.

“Comencé mi carrera como actriz a los 15, trabajando en un entorno en el que, a menudo, era la única menor en la sala”, ha escrito. “Al final de mi adolescencia, un hombre mucho mayor que yo me dejó embarazada por accidente. Entonces, vivía con una maleta en Europa, lejos de mi familia, y estaba a punto de cumplir mi sueño y comenzar a trabajar. Tuve que luchar por decidir qué hacer”, ha añadido.

Al verse en esta situación, la actriz optó por contárselo a sus padres para decidir cuáles eran sus opciones. Finalmente, se consensuó que lo más conveniente era abortar. “A pesar de hacerlo, mi corazón estaba roto”, ha comentado. Fue en la ciudad de Colonia, Alemania, donde tuvo que someterse a la intervención. “Me dolió terriblemente, pero no me quejé. Había interiorizado tanta vergüenza, que sentí que me merecía el dolor”, ha recordado.

A pesar de que ahora es una madre feliz de tres hijos, a quienes ha descrito como el “orgullo y la alegría de su vida”, la protagonista de ‘Kill Bill’ cree que esta fue “la decisión más difícil de mi vida, una que me causó angustia entonces y que me entristece incluso ahora, pero fue el camino a la vida llena de alegría y amor que he experimentado”, ha indicado.

La actriz, que se ha abierto en canal para que sus palabras “lleguen a las mujeres y las niñas que podrían sentir vergüenza de no poder protegerse y no tener autoridad”, espera que “brille algo de luz” en este tema y que se apueste por la diversidad ideológica. Para terminar, se ha dirigido a todas ellas con un contundente mensaje: “A todas las que tienen miedo de ser perseguidas por depredadores; a todas las mujeres indignadas por que el estado de Texas les quiste los derechos de sus cuerpos y a todas las sometidas por tener útero, tenéis todo mi apoyo. Tened coraje, sois hermosas”.