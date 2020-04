Uma Thurman se ha atrevido a contarle el pelo a su hija Maya Hawke y el resultado no está nada mal

¡Vaya corte de pelo bob más profesional!

Estos días de confinamiento en casa por la crisis de coronavirus nos está descubriendo habilidades ocultas que ni nosotras mismas habíamos descubierto antes. La cuarentena ha hecho que practiquemos en la cocina, que nos aficionemos a tik tok, que volvamos a leer esos libros que teníamos pendientes y nos hemos reconvertido en expertas peluqueras. Chenoa se cortó el flequillo, Rosalía se cambió de color de pelo, Pilar Rubio se retocó las raíces en casa y Uma Thurman, siguiendo el ejemplo de Bruce Willis, le ha cortado el pelo a su hija.

Ni corta ni perezosa, la actriz se puso manos a la obra y, con tijera en mano, comenzó a tocarle el corte de pelo a su hija Maya Hawke, que acostumbra a llevar un peinado bob. “Los cortes de cabello caseros nos traen de vuelta a casa. Todos nos estamos encontrando de nuevo ", ha escrito la actriz en el pie de foto de la imagen de ha acompartido en su cuenta de Instagram con sus seguidores.

Los fans de la actriz no han tardado en dejarle comentarios alabando su trabajo. Y no nos extraña porque el resultado no está nada mal. Eso sí, este corte de pelo requería algo más de esfuerzo que el que hace unos días se marchó Bruce Willis. Fue Tallulah, hija del actor quien ha colgado un vídeo en su cuenta de Instagram en la que se ve perfectamente cómo Bruce Willis le pasa la maquinilla por todo el pelo y se lo afeita. Eso sí, esto no es ninguna novedad, porque la hija del actor acostumbra a llevar un buzz cut, como así se llama este corte de pelo.