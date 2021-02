La triste noticia que Laura Matamoros ha comunicado a sus fans con un emotivo texto

Un duro momento para ella.

CARMEN RAYA | WOMAN.ES

Está claro que Laura Matamoros se ha convertido, pasito a pasito y sin grandes estridencias, en todo un icono de estilo. La hija de Kiko Matamoros y sobrina de la modelo Mar Flores ha sabido hacer de Instagram su mejor escaparate para abrirse paso como 'influencer' y ha conseguido que sus looks sean alabados por miles de personas. No es para menos ya que Laura está a punto (más o menos) de llegar al millón de seguidores en dicha red social (ahora mismo cuenta con 929.000).

-Laura Matamoros tiene la blusa 'cropped' con nudo más bonita de la nueva colección de Zara.

-Laura Matamoros ha puesto el ojo en las botas claves del otoño de Zara que podrás comprar sea cual sea tu presupuesto.

'Followers' que no solo se interesan por su intensa vida personal, sino que también siguen ansiosos sus descubrimientos 'fashion'. Y es que es innegable que Laura Matamoros se está convirtiendo, pasito a pasito, y gracias a sus elecciones estilísticas en todo un icono de estilo. Sin embargo, también lo es en cuestiones de estética y belleza. Pero sobre todo, la hija de Kiko Matamoros y Marian Flores comparte con sus seguidores su día a día y todos los entresijos de su vida y es eso precisamente lo que ha hecho que haya creado una comunidad que la adora y que se preocupa por ella.

De ahí que Laura haya querido informar a todos sus seguidores de la triste pérdida de su mascota, Indo. Y para ello, ha compartido varias imágenes junto a las que ha escrito con conmovedor texto.

"Llevo toda la mañana pensando en cómo contaros lo que siento ahora mismo.

Estoy totalmente triste, intentando sacar mi día de la mejor manera. Para mí, Indo ha significado mucho en mi vida, empezó siendo un regalo de vida que me hacía Benji (era nuestro primer hijo, cómo yo le llamaba: BEBE INDO) y acabó convirtiéndose en un ser indispensable en nuestras vidas. Poco le faltaba para hablar, porque cuidar nos cuidaba a todos".

"El cariño que me ha dado no lo puedo explicar, todas esas horas acompañándome en casa, en el embarazo, cuándo nació Mati, cuándo Mati ya creció y se pensaba que Indo era un hermano y jugaba con él sin parar. Un perro característico y buenísimo, que de verdad no os imagináis el vacío que te deja cuándo se va. Para mi, era más que mi perro, para mí ha significado tantos buenos momentos que no puedo explicar, que tampoco entenderías tanto dolor y vacío que me ha dejado".

"Estás en el cielo de los perros ahora bebeeeeeee!!! a pasártelo muy bien y a cuidarnos desde dónde estés 🙏🏾Te vamos a echar muchísimo de menos 🤍".