Suenan campanas de boda para Gwen Stefani y Blake Shelton, ¡se han prometido!

¡Menudo anillaco!

PILUCA SANTOS | WOMAN.ES

Aunque el confinamiento ha traído un gran baby boom (no hay más que echar un vistazo a las cuentas de Instagram de las famosas para darse cuenta: María Pombo, Emily Ratajkowski…), no han sido las únicas buenas noticias porque también hay famosos que se han prometido. Primero fueron Brooklyn Beckham y Nicola Peltz quienes anunciaron esta feliz noticia y ahora han sido Gwen Stefani y Blake Shelton quienes se han decidido a dar el paso. ¡Menuda temporada de bodas nos espera!

Cinco años después de empezar a salir juntos, los cantantes han decidido dar un paso más en su relación, tal y como nos lo han hecho saber a través de sus cuentas de Instagram. Tanto Gwen Stefani y Blake Shelton han compartido la misma fotografía para anunciar su compromiso y en la que la cantante muestra con una sonrisa de oreja a oreja su anillo de pedida. "@blakeshelton, sí, por favor". Blake publicó la misma foto con otro texto “Hola @gwenstefani, gracias por salvar mi 2020 ... Y el resto de mi vida ... te amo. ¡Escuché un SÍ!”. Aquí hay mucho amor.

La pareja empezó su relación en noviembre de 2015 y desde entonces no se han separado, de hecho, se deshacen en halagos el uno con el otro constantemente. Él dice que con ella es “feliz en cualquier lado”, mientras que ella no se cansa de decir lo buen padre que sabe que es. "En realidad, es un buen padre. Me ha estado ayudando mucho, así que literalmente llegó al punto en el que digo: 'Tienes que llegar a casa. Necesito ayuda.' Es difícil. Tengo tres hijos”, contó.