Ay, no sabes lo que te perdiste, Stormi.

PILUCA SANTOS | WOMAN.ES

A las Kardashian les gusta hacerlo todo a lo grande pero, sobre todas las cosas, lo que más les apasiona es hacerlo con una cámara delante. Es de primero de periodismo: lo que no se cuenta es como si no hubiera existido, pero, ojo, que hay que tener documentos para acreditarlo. Las Kardashian no serán periodista -ni querrán, es mucho mejor ser millonaria-, pero se tienen la lección bien aprendida. Stormi Webster, la hija de Kylie Jenner y el rapero Travis Scott, ha cumplido tres añitos y ha celebración ha sido, como os podéis imaginar, por todo lo alto. Fotos y vídeos que acreditasen que un cumpleaños infantil es un fiestón no faltaron.

Ni hubo parque de bolas, tampoco sandwiches de Nocilla ni tarta de galletas con chocolate -pobres, no saben lo que se pierden-, pero Stormi disfrutó de un cumpleaños a lo grande. ¿Quién quiere ir a pegar saltos a una cama elástica si puede estar en la playa? Kylie Jenner celebró el cumpleaños de su hija en las islas Turcas y Caicos en una lujosa casa con balneario, con globos y pompas de jabón, tal y como hemos visto a través de las cuentas de Instagram de los invitados.

Se disfrazó de princesa, sopló las velas… Y a su abuela se le cayó la baba. De hecho, le dedicó un precioso mensaje en su cuenta de Instagram en el que queda más que claro que es la nieta favorita. "La mejor hija, nieta, prima, sobrina y amiga que cualquiera pueda imaginar”, recalcó Kris Jenner.¿Qué pensarán el resto de las Kardashian’ Mira, que ahora que han dejado el reality no vamos a poder ver si se arma… Por favor, no la liéis sin que los fans seamos testigos.