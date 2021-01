Si Kim Kardashian y Kanye West se divorcian... ¡nos enteraremos por televisión!

No dan puntadas sin hilo.

Fue el 6 de enero cuando el mundo 'gossip' se paralizaba. La prensa internacional anunciaba el divorcio de Kim Kardashian y Kanye West y las imprentas de medio mucho echaban humo, por no hablar de las redes sociales, claro está. En pleno inicio de 2021 y con una pandemia de por medio, la pareja más estable y mediática de los últimos tiempos parecía llegar a su fin. Sin embargo, ni un lado ni el otro se arriesgaban a confirmar ni desmentir este, por ahora, rumor.

Sin embargo, ahora la prensa estadounidense parece saber exactamente cuando nos enteraremos de si finalmente el matrimonio Kardashian West se divorcia. Según el portal de noticias Page Six, las Kardashian piensan despedir su reality show, 'Keeping Up With The Kardashians', por todo lo alto. ¿Cómo? Pues anunciando si Kim Kardashian y Kanye West han decidido romper su matrimonio o no.

Sí, podría parecer una locura, pero varios trabajadores de dicho reality (que recientemente terminó sus grabaciones para la última temporada) han confirmado a Page Six que los problemas maritales del rapero y la socialité han sido grabados y que será en el último episodio cuando sabremos si siguen juntos o no.

"Todo el mundo firmó un acuerdo de confidencialidad por lo que nadie podrá decir nada al respecto hasta que el show no llegue a su fin a finales de este año", aseguran dichas fuentes. Sin duda, un grandísimo golpe de efecto que elevaría la audiencia del final del programa a límites inalcanzables, ya que el efecto Kardashian es imparable.

Cabe recordar que aunque 'Keeping Up With The Kardashians' llega a su fin, las Kardashians ya están preparando otro formato de la mano de Hulu y del que por el momento se desconocen más detalles. Lo único que se sabe es que es casi 100 % seguro que no volverán a grabar sus vidas y que serán más bien formatos como el que ya tuviese Khloé Kardashian ayudando a gente a perder peso.