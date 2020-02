Sophie Turner y Joe Jonas ¡esperan su primer hijo!

Enhorabuena, pareja.

CARMEN RAYA | WOMAN.ES

Se casaron en mayo de 2019 en una ceremonia divertidísima en Las Vegas (que fue retransmitida en Instagram por el Dj Diplo) y semanas más tarde renovaron sus votos con una boda más clásica en Francia. Pues bien, tras menos de un año como marido y mujer, Sophie Turner y Joe Jonas han decidido que es momento de ampliar la familia.

Así lo ha anunciado en exclusiva el portal de noticias 'Just Jared'. Según dicho medio, ambos están muy emocionados pero se lo están tomando con mucha calma. "Sus amigos y familiares están entusiasmados, pero ellos aún están un poco más con los pies en la tierra", asegura la fuente consultada por 'Just Jared'.

Las últimas imágenes que se tienen de la pareja son de principios del mes de enero donde se les pudo ver paseando por Londres. En aquel momento, la actriz lucía un abrigo negro que no dejaba ver su figura.

Este sería el primer hijo para la feliz pareja, quien no solo mantiene una relación sentimental estupenda, sino que también tiene negocios en común. El cantante se encuentra trabajando en una serie de ocho episodios sobre su vida llamada 'Cup of Joe' que será lanzada por la plataforma Quibi. En ella contará sus viajes, su pasión por la fotografía y también Sophie Turner tendrá un papel muy especial en él.

Por si no te habías enterado ya, Quibi ('Quick Bites') será un nuevo servicio de contenido multimedia digital que solo se podrá disfrutar a través del teléfono móvil. Los episodios de sus películas, series y demás contarán con una duración de 10 minutos como máximo y se ha concebido como contenido 'on the go'.