La actriz ha protagonizado una divertida entrevista en 'La Resistencia'.

El paso de Sara Sálamo este lunes por el plató de 'La Resistencia' nos ha dejado más de un titular pues, además de hacer gala de su 'estilazo' y de responder a las ya míticas preguntas del programa (las relaciones sexuales mantenidas en el último mes y el dinero de su cuenta bancaria), la actriz nos ha sorprendido revelando un dato de lo más curioso: ¡ese no es su verdadero nombre! Y no, no se trata de un seudónimo o apodo artístico, sino de un cambio en el orden de sus apellidos.

"Yo antes no me apellidaba así", ha confesado para sorpresa del presentador, David Broncano. Y es que, como muchas otras 'celebs', la protagonista de 'Brigada Costa del Sol' decidió variar ligeramente su nombre antes de saltar a la fama. En este caso, parte de la responsabilidad la tiene su madre, Alexia Díaz Sálamo, quien invirtió el orden de sus apellidos... "y yo cogí el primero de ellos", resumió en el programa de Movistar +.

Entonces, ¿cuál es su verdadero nombre? Pues nada más y nada menos que Sara Concepción Díaz, algo que sus fans no conocían hasta ahora.

Esta es solo una de las anécdotas que la chica de Isco contó en este espacio de la televisión, que ha cosechado un gran éxito en los últimos tiempos por dar lugar a las entrevistas más surrealistas y gamberras, al cual acudía para presentar su primer libro, 'El ocaso del mono que arañaba la pared'.

Para la ocasión, Sara eligió un look 'total denim' diseñado por María Escoté con mucho rollo, compuesto por chaqueta de estilo 'oversize' y un pantalón repletos de parches a todo color. Su melena castaña con flequillo y el maquillaje logrado con productos de Dior consiguieron una puesta en escena que todos sus seguidores han aplaudido. ¡Está divina!