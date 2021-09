Reese Witherspoon comparte qué fue lo más duro de criar a su hija Ava: "Estaba muy sola"

La actriz, que tuvo una hija cuando todavía era muy joven, ha recordado en una entrevista lo duro que fue ser madre soltera.

Reese Witherspoon es ahora madre de tres hijos: Ava Phillippe, Deacon Reese Phillippe y Tennessee James Toth. Actualmente, está casada con el agente de talentos Jim Toth, con quien ha formado una bonita familia. Pero hubo un tiempo en que la actriz se tuvo que enfrentar sola al difícil reto de la maternidad.

Witherspoon apareció ayer en el último episodio de The View, ocasión que aprovechó para hablar sobre su primera experiencia como madre y lo difícil que le resultó criar a su primera hija como madre soltera. La actriz de 45 años tuvo a su primera hija, Ava, cuando solo tenía 23. Dado que en aquel momento no tenía pareja, la estrella de Morning Show tuvo que criar sola a la pequeña y, aunque dice fue un reto gratificante, ha reconocido que se sintió muy sola.

"Vivía lejos de mi madre. Mi madre tenía un trabajo a tiempo completo como enfermera y yo tuve un bebé muy joven. Así que la estaba criando yo sola", explicó Reese. "No tengo hermanas, no tengo tías. Estaba sola en una ciudad nueva, en Los Ángeles, y literalmente no tenía amigos. Y eso me hacía llorar mucho", concluyó.

Witherspoon reconoció que Ava, que nació en septiembre de 1999 y tiene ahora 22 años, era, además, un bebé complicado y que eso le hacía pensar que no estaba haciendo las cosas de manera correcta. "No sabía qué hacer cuando el bebé lloraba toda la noche. No sabía lo que era el entrenamiento del sueño. Ava estuvo despierta cada noche hasta que tuvo unos 7 meses porque, simplemente, yo no comprendía que no debía seguir alimentándola. Yo pensaba que tenía hambre todo el tiempo. No podía dormir y llegué a delirar", recordó la actriz.

Un par de meses antes de que naciese la pequeña Ava, Reese contrajo matrimonio con el actor Ryan Phillipe, con quien tuvo a su segundo hijo, Deacon, que ahora tiene 17 años. La pareja se separó 2008 y, tres años después, Witherspoon se casó con quien es su marido actual, Jim Toth, con quien ha tenido a su tercer hijo, Tenessee.

Reese no quiso dejar pasar la oportunidad de mandarle un mensaje de apoyo a todas las madres solteras que están pasando ahora por lo que pasó ella hace unos años. "Sólo quiero decir que lo vas a superar. Es muy duro, pero intenta encontrar una red de amigos. Acércate a la gente, no tengas miedo. Es muy duro. No puedes hacerlo sola", dijo la actriz.