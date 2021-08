Reese Witherspoon es la actriz más rica del mundo

Una compañía respaldada por el fondo de inversiones Blackstone pagó 760 millones de euros por su productora Hello Sunshine.

A. M

Hace 20 años que Reese Witherspoon nos terminó por conquistar en la película 'Una rubia muy legal'. Aunque su carrera como actriz había comenzado en 1991, en la cinta 'The Man in de Moon' y también había participado en otras grandes producciones como 'Cruel Intentions', o 'Psicópata Americano', fue con el papel de Elle Woods que la fama mundial tocó a su puerta.

Desde entonces la actriz de 45 no ha hecho más que crecer. No solo como actriz, sino también como productora, empresaria y feminista. Cansada de no encontrar papeles para mujeres adultas, o más bien por no encontrar papeles que supusieran un reto para ella creó en 2016 Hello Sunshine, su propia productora, y responsable de series aplaudidas por la crítica como 'Big Little Lies'.

Y ahora esa productora la ha convertido en la actriz más rica del mundo. Reese Whiterspoon ha vendido parte de Hello Sunshine por 900 millones de dólares (760 millones de euros).

Una filial del fondo de inversión Blackstone la ha comprado manteniendo a su fundadora en el consejo de administración, por lo que Witherspoon seguirá tomando decisiones ejecutivas. El acuerdo con Blackstone “nos permitirá producir más historias sobre mujeres globalmente, entretenidas, impactantes y esclarecedoras”, dijo en un comunicado sobre el rumbo que toma su compañía.

“Comencé esta compañía para cambiar la forma en que las mujeres son vistas en los medios”, escribió Witherspoon refiriéndose a la productora que estuvo detrás de series como “The Morning Show” y “Little Fires Everywhere”, entre otras. Así que con este acuerdo espera pueda seguir produciendo más series en las que las mujeres sean sus protagonistas. “Voy a insistir en esa misión de contratar a más creadoras mujeres de todo tipo de contextos para que muestren sus experiencias”, explicó Witherspoon.”Es un paso importante en el mundo porque realmente significa que las historias de las mujeres importan”, agregó.

La operación le ha otorgado a la ganadora del Oscar por 'En la cuerda floja' unos 120 millones de dólares (100 millones de euros) netos y la ha alzado, según la revista Forbes, como la actriz más rica del planeta, con una fortuna que estima en más de 400 millones de dólares, unos 340 millones de euros.

La nueva empresa está liderada por los ex ejecutivos de Disney Kevin Mayer y Tom Staggs. Su nueva apuesta se produce al tiempo que gigantes de Hollywood compiten para expandir sus servicios de transmisión, con Netflix, Disney+, HBO Max y Amazon Prime Video.