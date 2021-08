Reese Witherspoon y la caricatura sexista que le hizo llorar: "Los medios pueden ser un castigo"

La actriz ha recordado una ofensiva caricatura que la revista 'Time' publicó sobre ella y otras mujeres en 2015: "No podemos dar ese mensaje a las niñas".

Reese Witherspoon todavía recuerda hoy una controvertida caricatura que la representó a ella y a otras compañeras de Hollywood en 2015. Y no es de extrañar, ya que la ilustración, de dudosas intenciones, causó un terrible enfado y tristeza en la actriz.

La caricatura mostraba una imagen creada con Photoshop en la que aparecían, además de Witherspoon, las actrices Gwyneth Paltrow, Blake Lively, Jessica Alba y Lauren Conrad. El título de la imagen, en la que todas aparecían realizando labores del hogar, rezaba: "Las nuevas divas domésticas de Hollywood". La caricatura fue publicada por la revista 'Time' en 2015.

Witherspoon ha participado recientemente en el último episodio del podcast 'We Are Supported By', programa que contó con Monica Padman y Kristen Bell como presentadoras. Fue entonces cuando la actriz de 45 años quiso recordar lo "sexista" y "ofensiva" que era esa imagen y lo importante y urgente que es apoyar a las mujeres en su carrera.

La caricatura mostraba a Lively, de 34 años, remover un bol, mientras Paltrow, de 48, posaba ofreciendo un pastel. Alba, de 40 años, sostenía una plancha, y Conrad, de 35, cargaba con un barreño con productos de limpieza. Por su parte, Witherspoon, ataviada con un delantal, pasaba la aspiradora en la cocina.

El motivo por el que se publicó esta caricatura, con su adyacente artículo, es que todas y cada una de las mujeres representadas en la imagen acababan de iniciar sus propios negocios. "Creo que fue en 2015. Yo había empezado un negocio de ropa. Gwyneth estaba haciendo crecer mucho a Goop. Blake Lively tenía un negocio, Jessica Alba tenía un negocio", recordó Witherspoon en la conversación. "E hicieron una caricatura de todas nosotras". Y continuó: "Todo era tan ofensivo que me eché a llorar".

Ante el asombro de las presentadoras, Reese contestó que 'Time' se disculpó al poco tiempo de publicar la imagen. Sin embargo, confesó que todavía le cuesta entender cómo en 2015 pudo ocurrir algo así. "Fue en una publicación masiva, y desde entonces he estado en esa publicación, y dijeron que lo sentían, pero ni siquiera estoy hablando de que esto pasase hace 10 años. Estoy hablando de 2015, cuando decidimos que íbamos a ser emprendedores, que íbamos a hacer algo, a dar un golpe, a invertir nuestro propio dinero, nuestro propio tiempo, nuestra reputación y a intentar hacer algo que ha hecho George Clooney, que ha hecho Robert De Niro, y ser objeto de burla por ello".

Witherspoon, emocionada, reflexionó sobre lo duro que resulta emprender para muchas mujeres ya que, en numerosas ocasiones, se tienen que enfrentar a todos aquellos que no las consideran aptas para hacerlo. "Este es un mensaje que le dice a las niñas que, si has tenido éxito en un área, no puedes tener éxito en otra", dijo la actriz, madre de tres niños. "Creo que es muy limitante. Los medios de comunicación pueden ser tan castigadores", concluyó.