La actriz ha compartido en sus redes sociales una imagen muy diferente a la captada por los paparazzi

Noelia Murillo

Dicen que de las redes sociales solo nos podemos creer la mitad del contenido, pero poco se habla de los medios de comunicación que se aprovechan de las celebrities para ponerlas en evidencia de un modo falso e injusto. Hartas de que se manipulen sus imágenes, optan por utilizar sus perfiles para reivindicar todo aquello con lo que no están conformes.

Una de las últimas que lo ha hecho ha sido Melanie Griffith. La actriz lleva unos días de vacaciones en la costa mediterránea junto a su pareja, Martyn Lawrence Bullard, y unos amigos. En concreto, se encuentra en Italia, en las playas de Capri, Sorrento y Positano, lugar que ha escogido para disfrutar del sol y compartir con sus seguidores en su cuenta de Instagram.

Debido a que sigue siendo una de las actrices más queridas de la gran pantalla, los paparazzi no han perdido la oportunidad de robar un posado de la protagonista de ‘Armas de mujer’ a pocos días de cumplir años. Será el 9 de agosto cuando cumpla 64 años y lo cierto es que nadie puede negar que para la edad que tiene puede lucir con orgullo un cuerpo diez.

Sin embargo, no se puede decir lo mismo de la última imagen robada que ella misma ha publicado en su Instagram. En su cuenta, ha querido hacer una comparativa con una imagen al natural y otra retocada. A diferencia de otras ocasiones, donde se hacen “cirugías digitales” para borrar supuestas imperfecciones o estilizar la figura, la actriz se ha visto inmersa en una transformación contraria a eso.

En primer lugar, ha compartido una imagen que se ha hecho ella misma junto a su pareja en la cubierta de su barco, en la que aparece tan guapa como nos tiene acostumbradas. A continuación, ha subido la foto robada por los paparazzi, en la que luce un vientre más abultado y el retoque es tal que su ombligo ha desaparecido.

-El vientre plano de Melanie Griffith a los 63 años

-Melanie Griffith al natural y sin maquillaje: ¡Irreconocible!

Muy molesta con esta injusticia, la también protagonista de ‘Too Much’ ha criticado este hecho y lo ha escrito en su cuenta. “En la primera foto claramente tengo ombligo. En la segunda, imagen de un paparazzi, claramente no lo tengo y mi tripa es enorme”, ha comentado. Sin embargo, lejos de sentirse atacada, Melanie ha querido mandar un mensaje a estos fotógrafos: “Me da igual, ¡que les den! ¡Lo pasamos genial!”.

Esta no es la primera vez (y, lamentablemente, no será la última) en la que veamos un ataque de estas características hacia una famosa. Conviene recordar que muchas mujeres que son personajes públicos son sometidas a este tipo de discriminación por edad o ‘ageing’. Al menos, gracias a Melanie hemos aprendido dos cosas. La primera, que el aspecto no tiene edad y la segunda, que más nos vale cuestionar lo que nos intentan vender como real. ¡Bravo por ella!