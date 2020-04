Paula Echevarría denuncia que la siguen los paparazzi cuando sale a realizar sus recados esenciales durante la cuarentena

Pide respeto.

Paula Echevarría está demostrando que es una de las famosas más activas en redes sociales durante esta cuarentena. Mientras algunas celebrities han decidido desconectar un poco más y no mostrar su confinamiento, la actriz de 'Velvet' nos está haciendo partícipes de sus citas en casa con su chico, sus entrenamientos, sus looks, sus pasatiempos, sus videollamadas con amigos.. Vaya, que nos está narrando su día a día para que esta pandemia se nos haga un poquito más llevadera.

Sin embargo, y aunque Paula sigue a rajatabla las órdenes de confinamiento que se han establecido durante esta cuarentena en España, la actriz también sale a realizar sus recados esenciales (ir a la compra, por ejemplo) y se ha encontrado con una desagradable sorpresa que se ha encargado de mostrarnos en sus Stories.

Enfocando a un coche que en ese momento estaba aparcado, con voz seria y mencionando a la policía local y nacional, Paula Echevarría denunciaba lo siguiente:

"¿Veis ese coche? Pues me está siguiendo mientras salgo a hacer mis recados. Entonces yo me pregunto si aquí el confinamiento es solo para algunos o para todos. Porque yo creo que cotillear la vida de los demás no es de primera necesidad. Es lo que creo. Así que un poquito de respeto. Espero que por lo menos no se baje del coche y no se me acerque", decía.

