El padre de Bella y Gigi Hadid se va de la lengua sobre las Kardashian

Esto no va a gustar nada en el klan.

¡Madre mía la que se ha armado en un rato! Resulta que Mohamed Hadid, magnate inmobiliario y padre de las supermodelos Gigi y Bella, parece no encontrarse muy cómodo con la fama que han adquirido sus dos hijas y con las consecuencias que ello conlleva. “El solo hecho de ser su padre es una carga tremenda para m”, confesaba recientemente al periódico The Times. Considera que tiene que cuidar mucho lo que hace o dice para que sus actuaciones no repercutan en la vida de sus hijas. “Todo lo que hago es un reflejo de ellos”.

Para defender su postura, el hombre de negocios no dudó en comparar su estilo de vida familiar con la familia más famosa y polémica del momento, las Kardashian: “No somos las Kardashian. En realidad, somos mucho más privados de lo que la gente tiende a pensar. Conocemos a las Kardashian como amigas. Kendall [Jenner] es una gran amiga de mis hijas y tenemos mucho respeto por lo que hacen y cómo lo hicieron. Son buenas personas y crearon algo tan inusual que hay que elogiarlos”.

A pesar de la amistad que afirma que existe entre las dos familias, no dudó en soltar alguna pullita que otra de manera indirecta. “No utilizo a mis hijos para mejorar mi carrera. Yo los protejo. Yo los vigilo. No quiero sacarlos a la calle y tomar fotos con ellos. ¿Alguna vez haríamos un espectáculo? No, no creo que eso suceda”. ¿Cómo se habrán tomado las Kardashian estas fuertes declaraciones?