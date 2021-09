La pareja de actores formó junta una bonita familia. La ruptura fue, según Kidman, devastadora. Pero todavía hoy tiene un especial recuerdo sobre su romance con Cruise.

María Viéitez

Nicole Kidman ha hablado recientemente sobre su mediático romance con Tom Cruise. La pareja de actores se convirtió en una de las más afamadas de Hollywood y no es de extrañar, ya que durante el tiempo que estuvieron juntos como pareja, pasaron infinidad de cosas entre ellos.

La pareja de actores coincidió en el rodaje de la película 'Days of Thunder' en 1990, cuando Kidman tenía apenas 22 años y Cruise, 28. Tras esa primera colaboración profesional, a Nicole y a Tom les costó poco tiempo enamorarse y tomar la decisión de formar una familia. Y aunque se trató de un matrimonio lleno de altibajos, la actriz de 'Big Little Lies' tiene un muy buen recuerdo de aquel romance, y ha querido compartirlo con Harper's Bazaar.

Tom y Nicole se casaron en la víspera de Navidad de 1990, un matrimonio que duró una década y cuyo fin supuso un gran golpe para la actriz. "Yo era joven. Eso era lo que podía ofrecer", comentó la actriz entre risas. Y aunque ahora recuerda aquella relación en un tono positivo, reconoce que la ruptura fue muy dolorosa.

-¿Será ‘Nine Perfect Strangers’ la nueva ‘Big Little Lies’ del verano?

-La melena rizada de Nicole Kidman es la confirmación de la vuelta a la permanente

Fue en 2001, tras diez años de matrimonio, y por decisión de Cruise, cuando llegó el momento de que los actores se separaran. El protagonista de ‘Top Gun’ alegó "diferencias irreconciliables". Entonces, comenzó una de las etapas más duras en la vida de la actriz. "Nuestra vida juntos era perfecta. Me llevó mucho tiempo recuperarme, fue un shock. Era una gran relación, pero seguimos nuestro curso. Estaba realmente dañada y si iba poder a volver a experimentarlo [el amor y el matrimonio]".

"Era tan joven cuando me casé. Ahora miro hacia atrás y me digo: '¿Qué?'", dijo Kidman. Y continuó: "Mira a Taylor Swift, quiero decir, ¿qué edad tiene? Tiene 26 años. Yo tenía dos hijos a los 27, y llevaba cuatro años casada. Pero eso es lo que quería". Nicole y Tom adoptaron a su hija Isabella en 1993 y a su hijo Connor en 1995.

Aunque en aquel momento Kidman temió por el futuro de su vida sentimental, lo cierto es que la actriz volvió a encontrar el amor, en esta ocasión con Keith Urban, con quien se casó en 2006. Juntos tuvieron dos hijas, Sunday Rose, nacida en 2008, y Faith Margaret, nacida en 2021.

"Quizá ahora soy un poco más trepidante, pero siempre intento ser lo más abierta posible. Prefiero vivir en el mundo de esa manera", explicó la actriz de 54 años. "A veces soy cautelosa, y es verdad que me han hecho daño. Pero, al mismo tiempo, prefiero tener un enfoque cálido y cercano en lugar de estar cerrada", continuó. "Mi marido, Keith [Urban], dice que cuando me conoció, me dijo: '¿Cómo está tu corazón? '. Y parece que yo respondí: 'Abierto'". Y quizás ese haya sido el motivo por el que después de una dura ruptura, Nicole consiguió volver a enamorarse.