La serie ‘The Undoing’ de HBO es una de las más top de la temporada, y la melena rizada de Nicole Kidman es la confirmación de la vuelta a la permanente

Ve pidiendo cita en la peluquería porque tú también vas a querer presumir de pelo rizado.

Woman.es

Hugh Grant y Nicole Kidman juntos delante de las cámaras ya es argumento de peso más que suficiente para ponerse delante la televisión y elegir 'The Undoing' como la próxima serie que vas a ver mientras sigues tachando los días para el estreno de la nueva temporada de The Crown en Netflix.

Pero la ficción de HBO no va a ser una más en tu vida por otras razones que nada tienen que ver con lo puramente audiovisual.

¡Prepárate para tener nuevo corte de pelo favorito! Tiene toda la pinta de que, tras ver los primeros episodios, te van a entrar muchas ganas de coger el teléfono, pedir cita a tu peluquería de confianza y acudir con la foto en el móvil del nuevo look de la actriz australiana, que luce en la serie su melena pelirroja rizada y larguísima, la confirmación definitiva de que la permanente está de vuelta.

Las ondulaciones y los rizos ya llevan tiempo siendo tendencia dentro del universo pelo, pero este peinado que la coprotagonista de 'Big Little Lies' luce en su nuevo trabajo va un paso más allá y recupera la mítica permanente, esa que sí hay que ir a buscar bastante más atrás en el tiempo.

El resultado, ya lo ves en las imágenes, y podrás juzgarlo mejor en cuanto lo veas en movimiento al disfrutar de Kidman y Gran en la serie. Es elegante y muy llamativo, de esas melenas que eclipsan todo lo demás en un primer vistazo. Y todo ello sin perder la naturalidad, objetivo fundamental para muchas mujeres que no se atreven a arriesgar con el cabello precisamente porque temen que el cambio cree una imagen artificial de sí mismas.

En definitiva, es el típico look que arrancará las loas de aquellas personas que te vean después de pasar por la pelu para imitar a Nicole Kidman.

El "me encanta tu pelo", "¡qué pelazo!", y los "wow", te invadirán, y eso siempre es sinónimo de que has acertado de pleno con el peinado, así que toma nota y vete eligiendo pantallazo de la australiana donde se vea lo mejor posible el melenón rizado que lleva en ''The Undoing' para que puedas replicarlo tal cual.