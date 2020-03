El impactante testimonio de Tristán Ulloa al recibir el alta por coronavirus: "He estado con gente muy mayor compartiendo tiritonas y miedos"

El actor no ha podido evitar las lágrimas al saber que volvía a casa mientras ha contado cómo se vive el coronavirus dentro de los hospitales.

El actor Tristán Ulloa anunció hace cinco días en sus redes que era uno de los afectados por el Covid-19 y que, debido a los síntomas, había tenido que ingresar en el Hospital Infanta Leonor de Madrid. Ya entonces aseguró que se encontraba "rodeada de héroes" mientras instaba a todos los que le leían que se quedaran en casa.

Este domingo, el intérprete de 'La Casa de papel' volvía a dirigirse a su Instagram para dar buenas noticias (acababa de recibir el alta) y un vídeo en el que Tristán no ha podido contener las lágrimas al hablar de la experiencia vivida y, también, describir la dura situación a la que se están enfrentando los sanitarios y pacientes en los hospitales.

"Me acaban de dar la mejor noticia, es que me vuelvo para casa", comienza el vídeo, en el que, al principio, apenas puede hablar por la emoción.

"Quería daros las gracias a todos por estar ahí, por acompañarme, me he sentido muy arropado. Ha habido momentos j*didos pero he ido remontando, las defensas han subido y parece que he doblado el pico, la p*ta curva que me tenía harto. Ya estoy sin fiebre, tengo voz y tengo energía y muchas ganas de veros y compartir con vosotros y abrazaros".

"Aquí hay una gente (trabajando) espectacular, son gente que lo merece todo, que merece que los escuchemos para que nos demos cuenta de lo que están haciendo y en qué condiciones lo está haciendo (...). Son gente muy joven y muy valiente que está en primera línea de fuego con lo mínimo, las condiciones con las que trabajan no son normales, esto es muy tercermundista", relata.

"He pasado por una silla en un pasillo junto a gente muy mayor compartiendo tiritonas y miedos, y luego a una camilla, luego a un cubículo algo más independiente y por fin, cuando se ha liberado una cama en planta, he tenido la suerte de venir, con toda la contradicción de dejar todo lo que acabas de ver".

El actor hace un llamamiento. "No podemos dejarlos trabajar así. Son unos p*tos héroes a su pesar, ellos no quieren ser héroes pero los tenemos que escuchar.

Ahora, el intérprete tendrá que mantener la cuarentena en casa "15 días por lo menos, porque tengo que liberar esta cama". "Os quiero mucho a todos. Todo está bien, necesitamos hacer cada uno nuestra parte y no salir de casa por lo menos durante los próximos 15 días, luego ya veremos. Mañana será otro día. Gracias", concluye antes de dar un grito de alegría y un puñetazo al saber que, por fin, ha logrado superar la enfermedad.