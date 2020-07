El desolador mensaje de Paz Padilla una semana después de la muerte de su marido, Antonio Juan Vidal

La presentadora y actriz ha querido agradecer las muestras de cariño recibidas tras el fallecimiento de su Antonio Juan Vidal.

Siete días intensos han pasado ya del desgraciado fallecimiento de Antonio Juan Vidal Agarrado, marido de Paz Padilla, con el que se casí hace casi cuatro años en Zahara de los Atunes. Desde entonces, la presentadora, que había mantenido en secreto el extremo estado de salud de su pareja, ha utilizado las redes sociales para lanzar distintos mensajes, cada cual más emotivo.

El primero, acompañado de una preciosa fotografía que refleja un momento íntimo de la pareja, fundidos en un abrazo con el torso desnudo; el segundo, distintos momentos del emocionante homenaje que rindieron al abogado tanto Paz, incluido su hija Anna, como sus allegados en la playa al atardecer; y el último, hace apenas unas horas, en el que ha querido agradecer todo el apoyado recibido desde que se conoció la trágica noticia.

"Hoy hace una semana que perdí al amor de mi vida. Quiero agradeceros vuestro apoyo y los miles de mensajes", comienza el emotivo texto que la andaluza ha escrito junto a una imagen en la que aparece ella misma perdida en medio de un paisaje bucólico.

Paz se ha sentido muy arropada y querida tanto por sus familiares como por sus amigos, muchos de ellos conocidos por ser estrellas de la televisión, pero también por personas anónimas para ella. Y por ese motivo ha querido tener una mención especial para todas ellas: "Me conmovió enormemente las flores que, de forma anónima, recibimos en el tanatorio. Gracias a los amigos que se desplazaron para estar conmigo en esos momentos difíciles, a esos reportajes tan bonitos y al trato tan humano. Los compañeros que cada día me dicen que me quieren y me mandan energía".

Pero, sin duda alguna, el momento más especial de una nota llena de honestidad, dolor pero también fortaleza, es el fragmento final del mismo, en el que se abre en canal para expresar cómo se siente ante el que es el momento más duro de su vida en lo personal: "He vivido una historia de amor corta pero muy intensa, se que su amor vivirá en mi para siempre. Ahora estoy de retiro, atravesando el desierto más duro de mi vida, donde solo veo piedras en el camino -en clara referencia a la imagen con la que acompaña su confesión-. Él me ayudará a encontrar mi destino. Soy un animal herido, pero avanzando".

Claro que sí, querida Paz. Toda la fuerza.