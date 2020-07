Muere el marido de Paz Padilla, Antonio Juan Vidal, a los 53 años

La pareja se había casado hacía cuatro años en Cádiz.

Woman.es

Antonio Juan Vidal Agarrado, marido de Paz Padilla, ha fallecido a los 53 años a causa de un cáncer. El abogado, que trabajaba en la junta de Andalucía, fue diagnosticado de un tumor cerebral hace un año, cuando acudió al hospital aquejado de varios dolores y tuvo que permanecer ingresado unas semanas.

La presentadora, que había vuelto a trabajar a 'Sálvame' a mediados del mes de mayo después del confinamiento y también al rodaje de los últimos episodios de 'La que se avecina', tenía que haberse incorporado también hace unos días a las primeras audiciones de 'Got Talent', el programa en el que participa como jurado junto a Risto Mejide y Edurne, aunque no lo hizo por motivos obvios pese a que desde Mediaset no entraron en detalles de las razones de su ausencia. Y es que Paz no quiso que se conociera el estado de salud de su marido para salvaguardar su intimidad en todo momento, tratando de mantenerle al margen de los focos.

Paz Padilla y Antonio Juan Vidal se conocieron y enamoraron durante la adolescencia, aunque no fue hasta hace unos años cuando volvieron a reencontrarse después de décadas en las que sus caminos habían estado separados. En el 2016 se casaron en Zahara de los Atunes en una romántica boda en la playa a la que asistieron familiares y amigos de la pareja.

Paz Padilla y Juan Vidal se dan el 'sí, quiero' en Cádiz Ver 10 fotos

Desde el momento del "sí, quiero", el matrimonio vivía a caballo entre Cádiz y Madrid por sus respectivos trabajos pero aprovechaban para estar juntos todo el tiempo que podían.

Sin duda un tremendo palo para la gaditana, quien a comienzos de año tuvo que despedir también a su madre Lola, por el que está recibiendo múltiples mensajes de cariño y apoyo en público por parte de compañeros de profesión como la actriz Loles León, el cantante Pitingo, su compañera de programa Edurne o la presentadora Toñi Moreno.