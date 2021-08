El pasado 13 de agosto, Cardi B y Lizzo lanzaban su primera colaboración juntas, un tema titulado 'Rumors' en cuyo vídeo musical las artistas, vestidas de diosas griegas, llevan a cabo una seductora interpretación. A pesar del gran éxito que están demostrando tener tanto la canción como el vídeo musical, una de sus creadoras, Lizzo, se está viendo obligada a lidiar con terribles, ofensivas e injustas críticas.

La intérprete de 'Truth Hurts' es una clara defensora del amor propio y la apreciación de la diversidad y todos los tipos de cuerpo, pero luchar por sus derechos y mostrarse orgullosa de su cuerpo, provoca que 'haters' y 'body-shammers' la señalen y envíen comentarios de odio a diario. Y esto es precisamente lo que ha ocurrido después del lanzamiento de este último tema con Cardi B.

A pesar de que Lizzo siempre trata de lidiar con el odio y las críticas de manera optimista, en esta ocasión la artista de 33 años ha declarado sentirse "abrumada" y ha utilizado sus redes sociales para explotar y explicar los motivos por los que se siente frustrada. "A veces siento que el mundo no me quiere. No importa cuánta energía positiva pongas en el mundo. Todavía vas a tener personas que tienen algo malo que decir sobre ti", explicó en su perfil de Instagram. "Siento que la gente está diciendo cosas sobre mí que ni siquiera tienen sentido. Es gordófobo y racista y es hiriente", continuó.

Con esta queja y la consiguiente reivindicación, la cantante de 'Juice' quiso hacer hincapié en lo cruel que es acudir a los perfiles de personajes públicos para criticarlos única y exclusivamente por su apariencia física, comentarios que nada tienen que ver con su labor profesional. "No estoy haciendo música para la gente blanca, no estoy haciendo música para nadie. Soy una mujer negra que hace música. Hago música para negros, y punto", dijo.

Lizzo quiso añadir que, a pesar de tener que lidiar con tal avalancha de comentarios negativos, está muy agradecida por que Cardi B y Atlantic Records trabajasen con ella. Y añadió: "Estoy haciendo esto para las grandes mujeres negras del futuro que solo quieren vivir sus vidas sin ser escrutadas. No voy a hacer lo que ustedes quieren que haga […], lo que haré es hacer buena música y ser una gran artista".

Lizzo ha hablado en numerosas ocasiones en las redes sociales sobre la gordofobia a la que ella y otras muchas mujeres famosas se enfrentan. Han sido varias las ocasiones en las que la cantante ha usado su fama para mandar su apoyo a las personas anónimas que se sienten acomplejadas por su cuerpo. Por esto, también en esta ocasión, ha intentado concluir su mensaje con una nota positiva: "Solo me voy a centrar en los comentarios positivos. No tengo tiempo para su negatividad, el odio internalizado que proyectan en mí con su racismo y su gordofobia. No tengo tiempo para eso. De todos modos, voy a seguir siendo yo", concluyó.

When you stand up for yourself they claim your problematic & sensitive.When you don’t they tear you apart until you crying like this. Whether you skinny,big,plastic, they going to always try to put their insecurities on you.Remember these are nerds looking at the popular table. https://t.co/jE5eJw8XP6