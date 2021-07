La cantante de 'Juice' ha contestado en sus vídeos de Instagram y TikTok a quienes la señalan y critican por su cuerpo, llegando incluso a opinar sobre su estado de salud.

Lizzo ha contestado a través de sus perfiles sociales a los 'haters' que la critican por su cuerpo y la señalan por no cuidar su salud. Además, la cantante ha contestado a los absurdos rumores que durante las últimas semanas se han extendido por las redes sociales.

Hace apenas unos días, los usuarios de Instagram comentaban que, en un concierto, Lizzo mató a un asistente al lanzarse al público saltando desde el escenario. Esta absurda historia se viralizó en las redes sociales hasta tal punto que la protagonista se vio obligada a contestar.

La intérprete de 'Juice' publicó un vídeo al respecto en su perfil de TikTok. "He oído muchas cosas sobre mí en internet, pero lo que más me ha molestado ese este rumor que dice me lancé a público y maté a un asistente. Ese rumor es mentira, lo primero de todo. Nunca me he lanzado al público durante un concierto. ¿¡Matar al alguien!? Sé que soy grande, ¡pero no soy tan grande!", fueron las palabras con las que Lizzo se dirigió a sus seguidores.

Aunque no se trata del rumor más extendido de las redes, no es difícil encontrar tweets y titulares que afirman que aquello realmente ocurrió.

Pero, por desgracia, este rumor no es lo único con lo que la cantante ha tenido que lidiar. Las "bromas" y críticas que recibe a diario sobre su cuerpo son abundantes, sin embargo, su decisión, y muy acertada, ha sido siempre ignorarlas. La cantante de 33 años afirmó en una ocasión en 2020 que "no le importan los 'trolls' que la intentan avergonzar por su cuerpo" y que siempre se mostrará tal y como es: "No publico este tipo de cosas por mí. No me importan los 'trolls' que intentan que me avergüence de mi cuerpo. Hago esto por las personas que se avergüenzan de los suyos a diario o que están haciendo el mismo camino hacia la confianza en uno mismo que hice yo. Estoy aquí para defender y representar a todos, porque os quiero y no quiero que sintáis el odio hacia vosotros mismos que sentí yo. Y si hacer publicaciones sobre mi viaje es lo que tengo que hacer para señalar a los ignorantes 'doctores de la sección de comentarios' y así avergonzar a aquellos que hacen 'body-shamming', entonces, lo haré".

Al igual que hacen otras 'celebrities' como Ashley Graham, que anima a diario a sus seguidores a quererse y apreciar sus cuerpos, Lizzo lleva a cabo una importante labor en las redes sociales con la que trata de desmitificar los cuerpos que vemos a diario en plataformas como Instagram y que nos imponen estándares estéticos poco realistas. La cantante, además, ha abordado en alguna ocasión el tema de la salud, contestando a aquellos que, basándose en su aspecto físico, se atreven a determinar cuál es su estado.

En esa misma publicación que hizo en 2020, un vídeo compuesto por varios clips en los que se la veía entrenando y posando en bikini y ropa interior, su voz en 'off' dice: "He estado trabajando consistentemente durante los últimos cinco años y quizás os sorprenda a algunos que no lo hago para alcanzar vuestra idea de 'cuerpo ideal', Entreno para tener mi propio cuerpo ideal. Y ¿sabéis que tipo de cuerpo es ese? Uno que no está entre vuestros asuntos. Porque soy bonita, fuerte, hago mi trabajo y permanezco en mi trabajo. Así que, la próxima vez que vayáis a juzgar a alguien por tomar 'smoothies', por comer en McDonald's, por entrenar o no entrenar, ¿qué tal si os miráis a vosotros mismos y os preocupáis por vuestros propios cuerpos? Porque la salud no está determinada por cómo te ves por fuera. La salud es también lo que pasa en vuestro interior. Y muchos de vosotros necesitáis una limpieza ahí dentro. Namasté, pasad un bonito día".

Hoy necesitamos más que nunca que grandes cuentas como la de Lizzo, a quien siguen más 10 millones de usuarios, nos muestren cuál es la realidad para que dejemos de creer que existe un tipo de cuerpo perfecto que todos hemos de alcanzar. Y, sobre todo, para señalar a los usuarios que creen tener el derecho de juzgar el estado de salud del resto basándose solo en imágenes que ven en las redes sociales.