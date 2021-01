Laura Matamoros revela el gran susto médico que vivió el año pasado

Aunque ya está todo controlado.

Está claro que Laura Matamoros se ha convertido, pasito a pasito y sin grandes estridencias, en todo un icono de estilo. La hija de Kiko Matamoros y sobrina de la modelo Mar Flores ha sabido hacer de Instagram su mejor escaparate para abrirse paso como 'influencer' y ha conseguido que sus looks sean alabados por miles de personas. No es para menos ya que Laura está a punto (más o menos) de llegar al millón de seguidores en dicha red social (ahora mismo cuenta con 926.000).

'Followers' que no solo se interesan por su intensa vida personal, sino que también siguen ansiosos sus descubrimientos 'fashion'. Y es que es innegable que Laura Matamoros se está convirtiendo, pasito a pasito, y gracias a sus elecciones estilísticas en todo un icono de estilo. Sin embargo, también lo es en cuestiones de estética y belleza. Pero sobre todo, la hija de Kiko Matamoros y Marian Flores comparte con sus seguidores su día a día y todos los entresijos de su vida y es eso precisamente lo que ha hecho que haya creado una comunidad que la adora y que se preocupa por ella.

De ahí que cuando ha acudido al oftalmólogo y lo ha compartido en sus redes, muchos de sus seguidores han querido preguntarle cómo se encontraba y Laura ha aprovechado para contar el grandísimo susto que se llevó a finales del año pasado.

"Ya que me estáis preguntando qué tal me ha ido el oftalmólogo, aprovecho a contaros mi caso por si os sirve a lo mejor a alguna persona que le haya pasado o le esté pasando lo mismo. A mí en mi caso, hace un año o así me daban muchas vibraciones, no en el párpado, sino en el ojo, constantes, y en los aviones cuando subía tenía mucha presión. Y no solo eso sino que tenía unos pinchazos muy profundos que me llegaban hasta la nuca. Total, que en diciembre me fui al oftalmólogo y cuál fue mi sorpresa que haciéndome las pruebas necesarias que me tenían que hacer me derivan corriendo a la Ruber para hacerme un TAC", revelaba.

"A las 6 de la tarde me hice el TAC y me dieron los resultados de urgencia a las 12 de la noche. La verdad es que fue el peor día de mi vida pensar qué es lo que podía tener. Después de descartar que no tuviese un tumor en la cabeza había que descartar los siguientes pasos que eran esclerosis múltiple. Y la verdad que fue un mes super angustioso. Estuve bastante mal, triste, me sobrepasó un poco el pensar cada día que podría tener una enfermedad. Aunque luego ya, visto lo visto, se supera y mirad a María (Pombo), por ejemplo, que es un ejemplo de ello", continuaba.

"A raíz de todo esto me diagnostican que tengo un glaucoma de tensión baja. Normalmente son de tensión alta, y aparte tengo dañado el nervio óptico con lo cual veo muy poquito y por la mitad del ojo para abajo apenas tengo visión. Un 20%, pero el resto bien. Así que por favor, id a revisiones del oftalmólogo porque es muy importante para prevenir muchos tipos de problemas y enfermedades por ello. Y lo cuento a modo informativo y porque quería que lo supierais porque me debo a vosotros", ha terminado.