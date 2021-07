Laura Escanes y Risto Mejide dan positivo en coronavirus

La pequeña Roma también está contagiada, aunque no ha presentado síntomas graves

Noelia Murillo

Debido a su edad, Laura Escanes debía vacunarse en uno de estos días contra la Covid-19. A pesar de que tenía cita confirmada para este miércoles pero, finalmente, no han podido inocularle la primera dosis debido a que ha dado positivo en coronavirus. Tanto su esposo, Risto Mejide, como su hija Roma también están contagiados.

Ha sido la propia ‘influencer’ quien ha querido dar a conocer la noticia a sus seguidores a través de Instagram. En una serie de ‘stories’, Laura ha contado en qué situación se encuentra debido a que llevaba un tiempo desaparecida (teniendo en cuenta que es bastante habitual que se comunique con sus ‘followers’ a través de dicho canal).

“He estado un poco desaparecida y desconectada, pero ya me encuentro mejor”, ha empezado relatando antes de dar la noticia. “Ayer me tenían que poner la primera dosis de la vacuna y, lamentablemente, no me pude vacunar porque he dado positivo en Covid”, ha comentado con apariencia bastante tranquila frente a la cámara.

Antes de que las redes preguntaran si también están afectadas su pareja y su hija, Laura ha preferido anticiparse y contar que también han dado positivo. “Risto y Roma también están contagiados. Estamos todos bien, dentro de lo que cabe, no tenemos síntomas graves. Yo empecé con fatiga, tos, los músculos me pesaban mucho”, ha apuntado.

Para tranquilidad de sus seguidores, la catalana ha querido hacer mención al presentador de ‘Todo es mentira’ que, debido a su edad, ya estaba vacunado contra la Covid-19. Así, ha indicado que “Risto apenas ha tenido síntomas. Parece que con la pauta completa de la vacuna los síntomas son leves o inexistentes, se encuentra bien y eso también me tranquiliza”.

A pesar de las circunstancias y el consecuente confinamiento que la familia debe realizar para evitar propagar el virus, Laura ha decidido tomarse este tiempo con filosofía y calma a la espera de tener buenas noticias. Por ello, aparte de agradecer el apoyo recibido por sus seguidores a través de mensajes privados, ha mencionado que lo que ahora toca “pasarlo, no queda otra que tener paciencia”.

Tras haber esquivado las cuatro primeras olas. Tras haber pasado más de un año trabajando casi todos los días y sin contagios. Tras haberme vacunado de la primera y de la segunda dosis. Esta semana he dado positivo en Covid. Y lo que es peor, parte de mi familia también (hilo👇). — Risto Mejide 🕶 (@ristomejide) July 15, 2021

Por su parte, Risto Mejide también ha querido explicar su situación a través de su cuenta de Twitter, donde ha creado un hilo para mandar un mensaje de tranquilidad a los 2,7 millones de seguidores que refleja su perfil. “Tras haber esquivado las cuatro primeras olas. Tras haber pasado más de un año trabajando casi todos los días y sin contagios. Tras haberme vacunado de la primera y de la segunda dosis. Esta semana he dado positivo en Covid. Y lo que es peor, parte de mi familia también”, ha escrito.

Aprovecho para deciros que gracias a estar vacunado, de momento los síntomas no son gran cosa, así que por favor vacunaos. Y por supuesto gracias a nuestra sanidad pública y a nuestros sanitarios, que son -de largo- lo mejor que tenemos en este país. #YoMeVacuno — Risto Mejide 🕶 (@ristomejide) July 15, 2021

Con la esperanza de que pase pronto esta situación “y que la vacuna haga su trabajo”, el presentador ha aprovechado para lanzar una petición de responsabilidad, debido a que él mismo ha experimentado cómo haber recibido las dos vacunas no exime de poder contagiarse de nuevo: “Por favor, cuidaos mucho. Que nadie se confíe, que el virus sigue aquí, entre nosotros”.