Aunque Lady Gaga estaba en Roma, recibió el regalo de cumpleaños más romántico de su novio Michael Polansky

Lady Gaga está rodando en Roma 'House of Gucci' en Roma y a pesar de estar lejos de su chico no se ha quedado sin regalo por su 35 cumpleaños.

Lady Gaga está de cumpleaños… ¡y menudo regalo se ha llevado!. La cantante y actriz, que está rodando 'House of Gucci' en Roma, no ha podido soplar las velas con su chico Michael Polansky, pero eso no significa que se haya quedado sin detallito (o más bien detallazo) porque su chico está en todo y le ha mandado a Italia un regalo paa que se sienta acompañada en este día tan especial.

"Cuando tu novio te envía todas las flores en Roma por tu cumpleaños", escribió Lady Gaga, que ha cumplido 35 años, en su cuenta de Instagram el domingo 28 de marzo. Y acabó el mensaje con un “te amo, cariño 💕".

Michael Polansky no ha escatimado el mimos para su chica y le mandó un enorme cesto con rosas blancas y flores verdes, que era tan grande que la cantante casi no la abarca con sus brazos. Y tanta fue la ilusión que le hizo el regalo que Lady Gaga no dudó en posar con su regalo en la habitación del hotel.

Más enamorados que Cupido

La pareja pasa por su mejor momento y no pueden estar más enamorados. Una fuente cercana a Lady Gaga y Michael Polansky ha revelado que el director ejecutivo de Parker Group le aporta la "estabilidad real" a la cantante.

"Cuando están juntos, siempre se tocan, se ríen y es obvio que realmente se aman", apostilló esa misma fuente.