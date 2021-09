Jennifer Lopez y Ben Affleck paralizan el Festival de Venecia en su "primera" alfombra roja juntos

Las imágenes más esperadas de la pareja, ella con un vestido joya de color blanco y él con un esmoquin negro, tras su reconciliación diecisiete años después.

María Aguirre

Dieciocho años no son nada cuando la recompensa es de leyenda. Estos son los años que han pasado desde que Jennifer López y Ben Affleck no posaban juntos en una alfombra roja. Fue en julio del año 2003 en Los Ángeles para él prestaremos de ‘Gigli’ en el National Theatre del barrio de Westwood. La espera ha merecido la pena con creces porque no ya solo parecía impensable que pudiéramos ver juntos a la pareja de estrellas de Hollywood, es que ni en nuestros mejores sueños hubiéramos podido imaginar que sería Venecia la ciudad afortunada en la que volverían a posar juntos en público. ¡Y dé qué forma!

Había dudas de si 'Bennifer' escogería la ciudad de los canales para pisar una red carpet y reconfirmar lo que ya se sabía desde hace tiempo porque llevan mucho tiempo mostrando su amor sin tapujos al mundo, que vuelven a ser pareja.

El regreso de 'Bennifer' a una alfombra roja

La ocasión era ideal para ello aprovechando que Affleck protagoniza ‘The last fuel’, cinta presentada en la presente edición del prestigioso festival de cine. Demasiado atractivo el contexto como para dejar desaprovechar la oportunidad, y más para una diva como JLo que sabe como pocas que los grandes escenarios no se pueden rechazar.

El caso es que desde que la flamante pareja ha desembarcado en Venecia los objetivos de las cámaras ya no tenían tiempo para nadie más. Y la foto más deseada del momento ha llegado por fin: Ben Affleck, con esmoquin negro, y Jennifer Lopez, espectacular una vez más con un vestido joya, juntos en una alfombra roja, como pareja enamorada, 18 años después.

Para el recuerdo quedará no solo la foto en cuestión de este momentazo que nos ha dejado la Biennale, sino también el look escogido por la artista neoyorquina para la ocasión, un vestidazo blanco de corte sirena con escote redondo muy amplio decorado con tirantes de pedrería y falda de bajo con volantes.

La pieza la firma el diseñador libanés Georges Hobeika, que no ha podido encontrar mejor modelo para lucir su creación, la cual pertenece a su colección otoño-invierno 2021. Joyas de Cartier, cartera de mano recubierta con diamantes y sandalias de tacón plateadas son los accesorios que ponen la guinda a un outfit del que se hablará dentro de muchos años cuando esta primera reaparición pública de ‘Bennifer’ sea una efeméride en clave de crónica social.