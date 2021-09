Jennifer López y Ben Affleck, llegada romántica Festival de Venecia

El actor presenta su última película, ‘The Last Duel’, de Ridley Scott

Noelia Murillo

Desde que se dejaran ver por primera vez juntos tras su sonada ruptura a principios de los 2000, la pareja formada por Jennifer López y Ben Affleck se ha convertido en objeto de todas las miradas… y rumores. Porque con este reencuentro, muchos creen que llegará el momento en que pasen por el altar tras su fallido compromiso del pasado.

Al margen de estas expectativas, el tándem conocido como ‘Bennifer’ se deja ver en contadas ocasiones, algunas de ellas públicas gracias al Instagram de la cantante. Fue en su cuenta oficial donde la artista de ‘El anillo’ dio a conocer de forma oficial que su corazón volvía a latir por el actor de ‘Argo’ tras unos años distanciados.

Lo hizo con un romántico beso en la isla italiana de Capri, donde viajaron con motivo del 52 cumpleaños de Jennifer e hicieron público su romance tras dos reveses importantes. Por un lado, el final de la relación entre Ben y la también actriz Ana de Armas y, por otro, la ruptura entre la protagonista de ‘Sucedió en Manhattan’ y el ex jugador de béisbol Álex Rodríguez.

A pesar de estas publicaciones y otros robados, como el del pasado agosto, cuando la pareja se dejó ver paseando por las calles de Los Ángeles con un look a juego, no se les había visto juntos en un acto oficial. Eso, hasta este jueves, cuando llegaron al Festival de Cine de Venecia para acudir al estreno de la última película del actor, ‘The Last Duel’.

Subidos en un taxi acuático, un pequeño ‘vaporetto’, Jennifer y Ben llegaron al festival de forma muy discreta. Vestido completamente de negro, el actor ayudó a la cantante a bajar de la embarcación. Ella, que siempre demuestra que cualquier ocasión es buena para estar ideal, llevaba un vestido blanco calado, con nudo en el cuello y zapatos de vinilo transparente.

‘El último duelo’, título con el que se estrenará en España, es una historia basada en hechos reales que se remonta al siglo XIV y se centra en un triángulo amoroso. Jean de Carrouges y Jacques Le Gris son dos amigos que se convierten en rivales cuando la esposa del primero, Marguerite, es acosada sexualmente por el segundo. Tras denunciarlo, pone su vida y la de su marido en peligro ya que comienza un duelo a muerte que determina su destino.

En esta última película dirigida por el realizador de ‘Gladiator’ y ‘Alien, el octavo pasajero’, Ben Affleck interpreta un papel secundario. Se trata del conde Pierre d'Alençon, que forma parte del juicio por el que Le Gris (interpretado por Adam Driver) es acusado por Marguerite (Jodie Comer). El otro protagonista es Matt Damon, quien encarna a Jean de Carrouges.

A la espera de nuevas instantáneas de la pareja, que probablemente acuda al habitual photocall de la película, que tiene lugar durante la mañana y a la premiere de la noche, en la que se proyecta la cinta, solo podemos corroborar que parecen estar muy felices de acudir a una cita tan importante como la de este festival, teniendo en cuenta que finaliza este sábado. ¡Menudo broche de oro!