Irina Shayk y Kanye West están juntos y ya hay imágenes que lo confirman

Tan solo unos meses después de que Kim Kardashian solicitara el divorcio de Kanye West después de seis años de matrimonio, el rapero ya ha rehecho su vida con Irina Shayk. Al menos así lo apuntaban una serie de rumores hace tiempo que acaban de ser confirmados por el diario Daily Mail, el cual ha publicado en exclusiva unas fotografías de la recién estrenada pareja en la Provenza francesa.

Esta escapada de ambos al exclusivo hotel Villa La Coste -un lujoso complejo que cuenta con 28 villas situadas en un idílico enclave con vistas al Parque Natural de Luberon- ha servido para comprobar el romance del que tanto se llevaba hablando en las últimas semanas ya que han sido pillados paseando y charlando por la zona durante los tres días que han pasado en Francia, ambos con ropa cómoda: zapatillas, camiseta blanca y pantalón negro ella, de riguroso negro él con camiseta, pantalón y zapatillas.

