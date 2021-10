La actriz tiene dos hijos de 15 y 17 años con el cantante de Coldplay Chris Martin, y, cuando está a punto de lanzar la docuserie sobre sexo que ella misma protagoniza, ha revelado cuál es el enfoque que utiliza para educarlos en la sexualidad.

Gwyneth Paltrow ha revelado recientemente qué postura adopta cuando se trata de la educación sexual de sus hijos. La actriz de 49 años comparte dos hijos adolescentes con el artista Chris Martin, cantante de la banda Coldplay. Apple Martin, tiene 17 años, mientras que Moses Martin tiene 15, y ambos han recibido el que se puede decir es el consejo más íntimo y valioso de Paltrow.

La ganadora de un Oscar a Mejor Actriz ha creado una serie no guionizada para Netflix titulada 'Sex, Love & Goop'. El programa llegará a la plataforma este jueves para contar a lo largo de seis capítulos las experiencias de diversas parejas en el plano sexual. La propia creadora, que es quien dirige dichas charlas, ya explicó en un comunicado que la docuserie “explora lo que significa alcanzar la verdadera intimidad en una pareja, expresar tus más profundos miedos y deseos y aceptar los de tu pareja”.

Y dado que Paltrow es una gran apasionada de las charlas de sexo, siempre le ha dedicado especial atención a la educación de sus hijos en este aspecto. Por eso, ha compartido con ellos el consejo más valioso que ha aprendido a lo largo de su vida: "Mantente siempre muy cerca de tu propia verdad".

"Creo que lo principal, y es algo que nadie te dice, es que tienes que estar muy cerca de tu propia verdad y tienes que ser íntegro con esa verdad. Porque cuando estás en una relación y no eres tú mismo, estás sublimando las cosas o te estás dejando llevar por algo, creo que eso puede ser muy perjudicial para lo que sientes por ti mismo", ha dicho la actriz.

Y añadió: "Siempre animaré a mis hijos a que se escuchen a sí mismos, a que escuchen sus instintos, a que presten atención a si algo, ya sabes, se siente bien o no, y a que actúen en consecuencia".

Gwyneth ha explicado que se ofrece como un recurso para sus hijos siempre que tengan alguna duda sobre el sexo o haya algún tema relacionado del que necesiten hablar. "Intento ser siempre neutral en el tema. Creo que mi generación recibió muchos mensajes sobre el sexo que nos hicieron sentir mal", explicó. "Intento ser, simplemente, curiosa. Y los adolescentes nunca van a querer hablar con sus padres sobre sexo, así que les sigo el juego, y por suerte en la escuela secundaria tenían una educación sexual muy completa, así que la escuela se encargaba de las partes de los pájaros y las abejas, y luego yo estaba allí para cualquier pregunta. Pero las preguntas son mínimas".

Ahora que Paltrow comparte su vida con Brad Falchuk, se ha convertido en la madrastra de los hijos de este, Brody e Isabella, que tienen, aproximadamente, la misma edad que los suyos biológicos. Y, al parecer, cuando se dio cuenta de que tenía que asumir ese papel, reflexionó y llegó a la temible conclusión no tenía "ni idea" de cómo hacerlo. La actriz y guionista dijo al respecto: "Ha sido un reto muy interesante para mí, y me encantan. He aprendido mucho sobre mí misma a través del proceso", añadió.