Gigi Hadid sobre su parto: "Zayn Malik se sentía inútil por no poder ayudar"

Gigi Hadid con look monocolor y riñonera en los CFDA 2019

La modelo se ha convertido en una de nuestras favoritas de la noche en la que se han celebrado los premios más importantes del mundo de la moda. Y el motivo no es otro que su look estructurado repleto de capas, volumen y detalles como su bolso bandolera para una ocasión tan especial para la que no ha dudado en ponerse unos botines blancos de lo más cómodo.