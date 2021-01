En septiembre de 2020, Gigi Hadid y Zayn Malik se convertían en padres por primera vez. La pareja daba la bienvenida a su primera hija, una pequeña muy deseada de cuyo embarazo apenas habíamos tenido noticias por la discreción con la que habían llevado todo que no habían ni siquiera llegado a anunciar su llegada en redes sociales.

Y así, con cuentagotas, es como la modelo y el cantante han seguido dándonos información sobre este bebé con el que se les cae la baba.

De momento todo lo que sabíamos es que se trataba de una niña pero aún ni le hemos podido ver el rostro y ni siquiera habíamos tenido constancia sobre cuál había sido el nombre escogido para ella. En internet circulaban numerosos rumores y teorías sobre cómo podría llamarse la primogénita de Hadid y Malik pero ninguna de ellas había sido confirmada. La que más fuerza tenía de todas es aquella que que apuntaba a que el elegido había sido Dorothea. El motivo, -aunque un poco rebuscado- lo habían dado como válido los fans de Taylor Swift al ver que así había sido bautizada la canción número ocho del disco 'Evermore' de la artista, y el octavo tema de 'Folklore', el álbum que publicó meses antes, tiene por título 'August', momento en el que se tomaron las fotos inéditas que recientemente publicó Gigi Hadid en las que se le veía embarazada.

Pero no, a pesar de los intentos de los seguidores de la cantante por encontrar una conexión válida, no era ese el nombre del bebé. Y no ha sido hasta ahora que los felices papás lo han revelado de la forma más inesperada.

"Khai’s mom" es el orgulloso título que Gigi Hadid ha incluido en su biografía de Instagram, un dato que por supuesto no ha pasado desapercibido para nadie y se ha convertido en trending topic mundial al instante.

El nombre en árabe significa "el elegido" -algo que no parece ser casual si tenemos en cuenta que Zayn significa "Rey"- y según las estadísticas es muy frecuente en Estados Unidos principalmente para bautizar a niños aunque la pareja haya querido que sea así como se llame su hija.

Tras ser desvelado el misterio, muchos de los admiradores del que fuera cantante de One Direction se han puesto manos a la obra en busca de más evidencias y han apuntado que el músico ya se habría tatuado el nombre de su hija en su muñeca: خاي.

It seems that Zayn has gotten a new tattoo of his daughter’s name خاي(Khai) on his wrist. pic.twitter.com/qBfkdUWj0p