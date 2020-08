Ellen DeGeneres ha vivido las semanas más críticas de su carrera como presentadora. Desde que el pasado julio varios de sus extrabajadores acusaran a la producción del programa de abuso laboral y recientemente de abuso sexual. La comediante ha negado en todo momento tener información acerca de lo que sucedía en el show, sin embargo una parte del equipo ha señalado que ella es quien tiene la culpa del maltrato hacia trabajadores.

- El día que Jennifer Aniston entrevistó a Selena Gómez a lo 'The morning show'

- El 'reto del maniquí' de Ellen DeGeneres, Robert De Niro y Tom Hanks en la Casa Blanca

"Ha sido un secreto a voces durante años en la industria", decía una persona relacionada con la producción del programa The Ellen DeGeneres Show, uno de los más vistos de la televisión de EE UU y que rige y presenta la propia Ellen DeGeneres, a la que varios empleados acusan ahora de crear "un ambiente tóxico" en el trabajo.

Todas las personas que han dado su testimonio lo han hecho bajo la condición de permanecer en el anonimato, alegando que tienen contratos de confidencialidad que les impiden hablar públicamente de lo que pasa de puertas para adentro del programa.

En total, un empleado que aún trabaja en la producción y 10 exempleados declararon a BuzzFeed News que soportaron racismo, miedo e intimidación mientras trabajaban en el espacio de la ganadora de un Emmy.

Desde el comienzo del escándalo los productores del show pidieron disculpas y lamentaron que esto hubiese ocurrido pues aseguran que siempre han intentando crear un ambiente "libre, abierto y seguro". Ellen tardó un par de días más en pronunciarse. "El primer día de programa les dije a todos que The Ellen DeGeneres Show sería un lugar de felicidad: nadie alzaría la voz y todos serían tratados con respeto. Obviamente, algo cambió. Y por eso, lo siento. Cualquiera que me conozca sabe que es todo lo contrario de lo que esperaba que fuera este programa".

En la carta que ha escrito a sus empleados, Ellen reconoce que no era capaz de estar al tanto de todo y que confiaba en que su equipo hiciera bien su trabajo. "Claramente, algunos no lo hicieron", explica la popular presentadora, que se ha dado cuenta de que las personas que trabajan para ella "están hablando en mi nombre y me representan". "Esto tiene que parar. Como alguien que ha sido juzgada y que casi lo pierde todo por ser quien soy, realmente entiendo y tengo una profunda compasión por aquellos que son vistos de manera diferente, tratados injustamente o, peor aún, ignorados. Pensar que cualquiera de vosotros se ha sentido así, es horrible para mí", escribe DeGeneres, que se ha comprometido a "garantizar que esto no vuelva a suceder" y "corregir los problemas" en el futuro.

La opinión pública ha sido bastante dura con la presentadora y los tabloides no han dejado de atacarla. Así que famosas como Katy Perry han querido salir a defenderla. A través de Twitter, la cantante de 35 años escribió: “Sé que no puedo hablar por la experiencia de otra persona además de la mía, pero quiero reconocer que solo he tenido experiencias positivas con Ellen y en The Ellen Show". La intérprete señaló que además de conocerla personalmente, la lucha pública por la igualdad que ha sostenido la comediante desde finales de los años 90, hasta ahora ha sido una muestra de la clase de persona que es DeGeneres en realidad.

1/2 I know I can’t speak for anyone else’s experience besides my own but I want to acknowledge that I have only ever had positive takeaways from my time with Ellen & on the @theellenshow. I think we all have witnessed the light & continual fight for equality that she has brought