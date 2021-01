Atenta a sus estilismos.

Clara Hernández | Woman.es

Pese a los más de 7 millones de followers que la veneran en Instagram, tal vez el nombre de Diletta Leotta no te sea familiar. Pero ha llegado el momento de que eso cambie (y parte de culpa, aunque no toda, la tiene el actor turco Can Yaman, ese hombre mayúsculo que nos convirtió en 2019 en expertas en producción audiovisual 'made in Turkey').

Porque tienes que saber que Diletta Leotta, nacida en Sicilia hace 29 años, no es solo una de las periodistas deportivas más populares en su país —allí, ha desarrollado su trabajo en Radio 105, Sky Sport o el servicio de streaming DAZN, algo que le ha valido el apodo de 'la Sara Carbonero italiana' en medios españoles—, así como participante ocasional de certámenes de belleza (en el pasado) y, actualmente, admirada 'it girl' con uno de los perfiles más cotizados por las marcas de moda de su país, enamoradas de los destellos que lanzan sus fotografías curvilíneas de melena rubia y estilismos de altura.

Además, la periodista parece haber iniciado una relación con Can Yaman, según interpretan varios medios después de que la revista italiana 'Chi' divulgara unas fotografías en las que aparecen ambos en un restaurante en actitud cariñosa. La fotografía que Diletta compartió hace unos días posando con un ramo de flores que, según indicaba, le estaba esperando en casa, no ha hecho más que avivar los rumores.

Pero ahora hay que hablar de otra cosa y es del lookazo perfecto para el frío polar con el que la siciliana nos ha sorprendido en plena tormenta mediática-sentimental. Porque nos siguen fascinando esas mezclas periféricas en las que un abrigo de pelo (y supercalentito y gustoso) y un chándal pueden convertirse en el outfit más top con el que podemos pisar las aceras.

Sí, Laura Matamoros o Chiara Ferragni ya nos habían aleccionado en incontables ocasiones sobre esta fórmula 'comfy' y glamourosa que no tiene rival para el invierno y que resulta cómoda y llena de contrastes sugerentes. Y a la que Diletta Leotta añade su toque personal con un abrigo de peluche color caramelo midi, un chándal de tipo clásico en negro con líneas en los laterales blancas y botines planos negros todoterreno tipo 'Chester' con suela de goma 'track'.

El broche final, y sin duda uno de los elementos clave que marca la diferencia, es su precioso maxibolso, el modelo Birkin de la marca Hermés, ideal para meter todo lo que necesitamos a lo largo del día y que es flexible, amplio y precioso (y que en internet se vende, actualmente, de segunda mano por precios que llegan a superar los 25.000 euros).

El estilazo de Diletta Leotta es patente. Mira algunos de los estilismos con los que nos ha conquistado hasta la fecha: