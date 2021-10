Chrissy Teigen, en su nuevo libro: "He vuelto más fuerte que nunca"

La modelo habla de la pérdida del bebé que estaba esperando junto a su esposo, John Legend

Si hay algo que realmente pone los pelos de punta son las historias reales que nos acercan un poco más a la humanidad y nos recuerdan que nuestras miserias no son, ni de lejos, parecidas a las de otras personas que se han tenido que enfrentar a situaciones muy difíciles. Más que la forma, en estos casos lo que verdaderamente importa es el contenido y hasta qué punto está dispuesta esa persona a abrirse para contar acontecimientos que le duelen.

En ese caso, Chrissy Teigen ha demostrado ser el ejemplo de 'celeb' más humana en cuestiones de sinceridad. Esto se debe a que la modelo no suele tener reparo a la hora de compartir con sus seguidores cómo se siente y los motivos por los que su vida ha dado varios giros inesperados. El último, la pérdida del bebé que estaba esperando junto a su esposo, John Legend.

Tratándose de una de las experiencias más tristes que le pueden ocurrir a una mujer, no cabe duda de que Chrissy ha demostrado tener desde el primer momento mucho coraje para hablar de algo tan doloroso como la pérdida de un hijo. Ocurrió hace más de un año cuando, debido a la enfermedad que padece, la endometriosis, sufrió un "excesivo y peligroso sangrado" debido a la debilidad de la placenta que tuvo dicho trágico final.

A pesar de estas circunstancias, tiene muy claro que quiere luchar por sus otros dos hijos, Luna Simone y Miles Theodore, de cinco y tres años, y lo ha contado una vez más en su nuevo libro, 'Cravings: All Together'. Aunque se trate de un libro de cocina, ha querido enfocarlo hacia la "cocina emocional" que vaya mucho más allá de la exposición de recetas creativas.

Esta publicación, que saldrá a la venta en Estados Unidos el próximo 26 de octubre, cuenta con una introducción de la que ha hecho un adelanto a sus 'followers' y con la que ha contado qué significa para ella sacar adelante un libro así tras un año en el que el dolor y el recuerdo han sido clave, como ha ido demostrando en sus publicaciones.

"Sin duda, acabo de vivir un periodo más transformador de lo que jamás podría haber imaginado. Hemos vivido un trauma personal, con la pérdida de nuestro bebé no nacido, Jack", ha narrado al inicio de este libro y ha reconocido que ese acontecimiento "convirtió un viaje muy privado en amor personal y aceptación de la vida y todos sus salvajes, horribles y hermosos altibajos", según puede leerse en este adelanto.

Con ello, ha querido agradecer tanto a sus seguidores como a los del autor de 'All Of Me' el respeto que han mostrado durante este tiempo por este tema. "Muchos de vosotros nos habéis apoyado. No podemos agradeceros lo suficiente lo que habéis hecho por nosotros", ha escrito en esta publicación.

Asimismo, ha vuelto a recordar que este viaje "me cambió de una manera que ninguna otra cosa podría y aunque fue lo más doloroso que he soportado, he vuelto más fuerte y con más hambre que nunca". Con ello, y haciendo una referencia directa a la temática de la que habla a continuación, Chrissy ha confesado que está "hambrienta de mi familia, hambrienta de mis amigos, hambrienta de amor, hambrienta de trabajo, hambrienta de hacer que tengas hambre, y simplemente hambrienta de todo".